لفتة رائعة من نجم آرسنال في مواجهة أتلتيك بلباو (فيديو)
غابرييل مارتينيلي في مباراة آرسنال وأتلتيك بلباوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

خطف البرازيلي غابرييل مارتينيلي، نجم  آرسنال الإنجليزي، الأضواء في مواجهة أتلتيك بلباو الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

وفاز آرسنال خارج ملعبه على حساب مضيفه أتلتيك بلباو بهدفين دون ردٍ، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 وشارك مارتينيلي بديلاً بعد مرور 71 دقيقة من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس".

وسجل اللاعب البرازيلي بعد مشاركته بلحظات في مباراة أتلتيك بلباو في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

 وشُوهد مارتينيلي وهو يهدي طفل مشجع لفريق أتلتيك بلباو "كوفية" عليها شعار دوري أبطال أوروبا.

ونال مشهد مارتينيلي تفاعلاً كبيراً من مشجعي آرسنال بجانب متابعي المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آرسنال قد سجل هدفه الثاني في مباراة أتلتيك بلباو عن طريق اللاعب لياندرو تروسارد.

 وانطلقت مباريات الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بفوز مثير لصالح سانت جيلواز البلجيكي على حساب آيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتغلب ريال مدريد الإسباني على مارسيليا الفرنسي بهدفين لكل منهما، بينما تعادل بروسيا دورتموند الألماني مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف لكل منهما.

وخسر بنفيكا البرتغالي أمام كارباخ الأذربيجاني بنتيجة 2-3، بينما فاز توتنهام الإنجليزي على فياريال الإسباني بهدف دون رد.

