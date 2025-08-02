فوزي البنزرتي ينفجر على اللاعبين في أول مباراة مع الإفريقي التونسي (فيديو)

ظهر المدرب الجديد للنادي الإفريقي التونسي فوزي البنزرتي في موقف مفاجئ مع لاعبيه في أول مباراة ودية تحضيرية منذ تعاقده مع الفريق استعدادا للموسم الجديد 2025 ـ 2026.

وأعلن النادي الإفريقي رسميا مساء الخميس تسلم فوزي البنزرتي (75 عاما) المقاليد الفنية للفريق الأول لموسم واحد وذلك خلفا للمدرب محمد الساحلي الذي أقيل من مهامه شهرا واحدا بعد الإعلان عن تعيينه على رأس الجهاز الفني.

وبعد الإشراف على تدريبين اثنين مساء الخميس ثم الجمعة، قاد البنزرتي، الذي يدرب الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، الفريق في أول مباراة ودية تحضيرية وذلك أمام شبيبة القيروان على ملعب الأخير.

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وخلال الشوط الأول أظهر البنزرتي انفعالا واضحا على لاعبيه وغادر دكة البدلاء لينفجر غضبا على بعض اللاعبين لعدم تقيدهم بالتعليمات الفنية والتكتيكية.

البنزرتي فجر موجة من التفاعلات عبر منصات التواصل التي اعتبرت أن المدرب السبعيني لا يزال وفيا لعادته في الغضب الكبير على اللاعبين حتى أثناء مباراة إعدادية.

ووصف بعض المتابعين أن ما قام به البنزرتي لم يكن سوى مقدمة لما سيظهره للاعبين من غضب عارم خلال المباريات الرسمية.

نهاية المباراة ( مباراة وديّة ) الشبيبة القيروانية 1 - 1 #النادي_الإفريقي ⚽- 79' | - فراس شوّاط - #الإفريقي_تعيش 🇦🇹 #فريق_الشعب Posted by Club Africain on Saturday, August 2, 2025

وكان النادي الإفريقي أنهى مباراته الإعدادية أمام شبيبة القيروان بالتعادل بهدف لمثله، فبعد أن بادر فراس شواط بافتتاح التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 79، أدرك فريق شبية القيروان التعادل في أواخر المباراة عبر وليد الجربي.

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ويبدأ النادي الإفريقي موسمه الجديد يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة مستقبل المرسى على ملعب رادس الأولمبي ضمن الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين.