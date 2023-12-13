ما سبب منع نجوم برشلونة من الاستحمام في غرفة الملابس؟
كشفت تقارير صحفية، أن الحكومة الكتالونية أصدرت عددا من القرارات المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في مقاطعة كتالونيا لمحاربة أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد، والتي كان أبرزها منع استحمام اللاعبين في الصالات والمراكز الرياضية.
وأوضح موقع " sportbible" أن القرار يشمل كذلك نادي برشلونة الذي لن يسمح للاعبيه بالاستحمام في غرفة الملابس.
وانتقل برشلونة من ملعبه التاريخي "كامب نو" هذا الموسم، لملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لوجود أعمال تطوير في الأول.
وأعلنت الحكومة الكتالونية في أغسطس الماضي حالة الطوارئ القصوى لأول مرة بسبب الجفاف الذي يصيب الإقليم، مع اتخاذ وكالة المياه الكتالونية تدابير وقائية في 24 بلدية لضمان الإمدادات.
وبدأت الحكومة الكتالونية في تنفيذ حالة الطوارئ من أجل تعزيز توفير المياه، ومن بين الإجراءات حظر استخدام المياه النظيفة في ري الحدائق وتنظيف السيارات، مع حظر استخدام المياه في المرافق الرياضية وأماكن الترفيه.
وأعلنت الحكومة الكتالونية مؤخرا ارتفاع قيمة الضرائب على استخدام المياه، مع تخفيض استهلاك الفرد من 230 لترًا يوميًّا إلى 210 لترا؛ بسبب الأزمة التي يواجهها الإقليم بسبب ندرة المياه العذبة.
وحذر وزير العمل المناخي والغذاء، ديفيد ماسكورت، برشلونة من أنه إذا استمروا في استخدام المياه بمستوياتها الحالية، سيتعين عليهم "تعويض" هذا الاستخدام - وأن اللاعبين يجب أن يستحموا في منازلهم.
وقال ماسكورت لمحطة الإذاعة الإسبانية "كادينا سير": "ما يتعين على برشلونة فعله هو تعويض المياه التي يستخدمها في الري وتوفيرها من أجل الاستحمام، سواء في ملعب الفريق مونتجويك، أو في منشأة التدريب".
وأضاف: "كل هذه المعدات تستهلك الكثير من المياه وإذا أرادوا (برشلونة) الاستمرار في سقي الحقول، فسيتعين عليهم تعويض المزيد عما يستهلكونه".