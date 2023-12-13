ما سبب منع نجوم برشلونة من الاستحمام في غرفة الملابس؟

كشفت تقارير صحفية، أن الحكومة الكتالونية أصدرت عددا من القرارات المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في مقاطعة كتالونيا لمحاربة أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد، والتي كان أبرزها منع استحمام اللاعبين في الصالات والمراكز الرياضية.

وأوضح موقع " sportbible" أن القرار يشمل كذلك نادي برشلونة الذي لن يسمح للاعبيه بالاستحمام في غرفة الملابس.

وانتقل برشلونة من ملعبه التاريخي "كامب نو" هذا الموسم، لملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لوجود أعمال تطوير في الأول.

وأعلنت الحكومة الكتالونية في أغسطس الماضي حالة الطوارئ القصوى لأول مرة بسبب الجفاف الذي يصيب الإقليم، مع اتخاذ وكالة المياه الكتالونية تدابير وقائية في 24 بلدية لضمان الإمدادات.