أين مصلحة المنتخب؟.. رد مفاجئ من شوبير على عدد أجانب الزمالك

رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير بشكل مفاجئ على متابع انتقد تعاقد نادي الزمالك مع العديد من اللاعبين المحترفين، حتى وصلوا في قائمته إلى ما يقارب الـ10 أجانب، من بينهم لاعبون فلسطينيون تتم معاملتهم وقيدهم في قوائم اتحاد الكرة المصري كلاعبين مصريين.

وتساءل المتابع عن مصلحة منتخب مصر في هذه الحالة، خاصة أن إدارة الزمالك اعترضت رسميًا على مقترح قدمه النادي الأهلي، في اجتماع رابطة الأندية المحترفة قبل انطلاق الموسم الجديد، على زيادة عدد المحترفين في قوائم الأندية المصرية؛ بداعي تأثيرها في منتخب مصر.

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وقال المتابع في رسالته لشوبير عبر أثير الإذاعة: "الزمالك لديه 5 محترفين و3 فلسطينيين ولاعب مغربي تحت السن، وما زال في مفاوضات لضم الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت، فأين مصلحة المنتخب فيما يحدث؟".

وقال شوبير في رده على صاحب الرسالة: "الزمالك استغل اللائحة واشتغل عليها ولا يجب لومه ولكن نلوم على النظام الذي سمح بهذه الثغرات".

ويستعد 21 فريقًا لخوض موسم استثنائي جديد للدوري المصري الممتاز ينطلق يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات بأنه سيكون موسمًا محتدمًا في ظل التعاقدات القوية للأندية خلال فترة الانتقالات؛ من أجل حجز مركز متقدم في البطولة العريقة.

وأطلق الاتحاد المصري العام الماضي موسمًا استثنائيًا بمشاركة 18 فريقًا، لكن في الأسابيع الأخيرة قررت رابطة الأندية المحلية المحترفة إلغاء هبوط آخر فريقين، مع صعود ثلاثة أندية أخرى، ليصبح إجمالي الأندية المشاركة في الموسم الجديد 21 ناديًا.

وتنطلق النسخة 67 من الدوري بعد غد على أن تختتم في 31 مايو 2026.

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وتقام المسابقة بمشاركة 21 فريقًا على مرحلتين: الأولى بنظام الدوري من دور واحد، ثم تنقسم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية من الأول حتى السابع التي ستنافس على اللقب، بينما تضم الثانية 14 فريقًا من الثامن حتى 21 ستنافس على النجاة من الهبوط، وفي النهاية سيهبط أربعة أندية وصعود ثلاثة الموسم المقبل.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 45 لقبًا، يليه الزمالك 14 لقبًا، ثم الإسماعيلي ثلاثة ألقاب، ثم غزل المحلة بلقب واحد.