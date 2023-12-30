ترتيب الدوري الإنجليزي: نوتينغهام يقسو على مانشستر يونايتد
سقط فريق مانشستر يونايتد أمام نوتينغهام فورست، بنتيجة (1-2) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز.
نوتينغهام تقدم عن طريق لاعب الوسط الأرجنتيني نيكولاس دومينجيز في الدقيقة 64.
لكن مانشستر يونايتد تعادل من خلال مهاجمه ماركوس راشفورد في الدقيقة 78.
رد أصحاب الأرض جاء سريعًا وبعد 4 دقائق من التعادل سجل مورغان جيبس وايت هدف نوتينغهام الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 82.
هذه النتيجة جعلت فريق مانشستر يونايتد يتعرض للخسارة التاسعة خلال هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة في المركز السابع.
في المقابل، حقق نوتينغهام فورست انتصاره الثاني على التوالي بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية بنتيجة (3-1).
وأصبح رصيد نوتينغهام 20 نقطة في المركز الخامس عشر من خلال الفوز في خمس مباريات والتعادل في خمس مباريات والخسارة في 10 مباريات.
وينتظر يونايتد مواجهة قوية في الجولة المقبلة ضد توتنهام هوتسبير، في المقابل يلعب نوتينغهام فورست ضد برينتفورد.