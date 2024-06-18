"أنكل هاودي" يدخل الرعب بعودته مع أصدقائه لمنافسات WWE (فيديو)

بعد شهور من الشائعات بشأن هويتهم، ظهرت أخيرا المجموعة التي يقودها "العم هاودي" للمرة الأولى في نزال، يوم الاثنين، من منافسات Monday Night Raw، في عرض رئيس استحوذ على انتباه الجميع، حيث تم تقديم أربع شخصيات جديدة إلى عالم المصارعة الترفيهية العالمية (WWE)، إلى جانب عودة العم هاودي.

ومنذ الوفاة المفاجئة للنجم الكبير براي وايت، واجهت WWE مهمة إيجاد طريقة لإحياء إرث "وايت" المستمر.

وكان مشهد عودة "العم هاودي" على غرار أفلام الرعب، إذ قام كل أصدقائه بتدمير منطقة خلف الكواليس والاعتداء على تشاد جيبل والعاملين، وأخيرًا، ظهر العم هاودي من الظلام وسار وسط الجمهور مع مرافقيه، وكان يحمل فانوس براي وايت المميز، بينما تجمّع أفراد المجموعة حوله، وأعلن "نحن هنا"، قبل أن ينفخ الفانوس وينتهي العرض.