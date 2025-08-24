أجنبية واحدة وصاحبة الشائعة الأشهر.. 16 امرأة يتابعهن محمد صلاح

يظل نجم الكرة المصري محمد صلاح محط أنظار الجماهير والمتابعين في كل أنحاء العالم، خاصة بعد افتتاحه موسم الدوري الإنجليزي بتسجيل هدف جديد يعزز من مسيرته الرائعة مع فريقه.

أخبار ذات علاقة أسطورة إنجلترا: محمد صلاح أفضل من هاري كين وآلان شيرر

ويبقى محمد صلاح شخصية رياضية بارزة على كل الأصعدة، تجمع بين التميز في الملعب وحضور نشط على وسائل التواصل، ما يجعل حياته دائماً محوراً للترقب سواء على الصعيد الرياضي أو الشخصي.

وتُوج صلاح بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بالجائزة ثلاث مرات، بعدما حصد الجائزة موسمي 2017-2018 و2021-2022.

أخبار ذات علاقة للمرة الثانية في أسبوع.. وائل جمعة يوجه ضربة موجعة لمحمد صلاح

نساء يتابعهن صلاح على إنستغرام

ويلفت صلاح الانتباه أيضاً بعلاقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابع 16 امرأة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ما يعكس جانباً مختلفاً من حياته الشخصية.

منن بين هؤلاء النساء، توجد عائلته مثل أخته رحاب، بالإضافة إلى نجمات الفن والتمثيل مثل نيللي كريم، درة، ريم مصطفى، تارا عماد، أصالة، رضوى الشربيني، هاجر أحمد، منى زكي، د. نورهان خليل، نانسي عجرم، ريهام عبدالغفور، إيمي سمير غانم، أمينة خليل، حلا شيحة.

وأخيراً الأجنبية الوحيدة في القائمة عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو.

وتصدرت متابعة ريم مصطفى الممثلة الشابة قائمة الأخبار بعد انتشار شائعة زواج بين الطرفين، نفى الطرفان صحتها، لتبقى مجرد شائعة.