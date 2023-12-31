NBA.. ديترويت يوقف سلسلة هزائمه في دوري السلة الأمريكي

أحرز كيد كانينغهام 30 نقطة، وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه، ليقود فريقه ديترويت بيستونز للفوز 129-127 على ضيفه تورونتو رابتورز، ووقف سلسلة هزائمه الطويلة، التي استمرت في 28 مباراة متتالية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأسهم بويان بوغدانوفيتش في فوز بيستونز، بإضافة 19 نقطة لرصيد الفريق، بينما أحرز زميله جالين دوران 18 نقطة، وسيطر على 17 كرة مرتدة، لينجو الفريق من صيام طويل عن الفوز في شهرين متتاليين.

وكان باسكال سياكام أفضل مسجلي تورونتو برصيد 35 نقطة، بينما أضاف زميله دينيس شرودر 30 نقطة، وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه.