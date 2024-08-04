أثارت مداعبة نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، فضول عشاقه لمعرفة هوية عضوة الجهاز الفني التي ظهر وهو يداعب شعرها على دكة البدلاء خلال مباراة ودية مع مانشستر يونايتد ضمن جولة الفريق التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق ليفربول الفوز على غريمه مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت فجر الأحد على ملعب "ويليامز بريس" في الولايات المتحدة الأمريكية في استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريقه، وصنع الهدف الثاني وساهم في الثالث قبل خروجه في الدقيقة 65.

وتقدم ليفربول في الدقيقة العاشرة عن طريق فابيو كارفاليو، قبل أن يعزز الريدز تقدمه عن طريق كورتيس جونز بعد تمريرة من محمد صلاح، واختتم كوستاس تسيميكاس الثلاثية بهدف بعد متابعة تسديدة ديجو غوتا في الهجمة التي بدأها النجم المصري.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول فهي ميشيل هودسون أخصائية التدليك في الجهاز الطبي للفريق، وقد انضمت إلى ليفربول في بداية موسم 2020-21، وعملت ضمن الجهاز الطبي في النادي.

ميشيل، التي تنحدر من مدينة كيركبي، انتقلت إلى ليفربول قادمة من فريق الرغبي وورينغتون وولفز، حيث خدمت هناك ست سنوات، بعد أن بدأت كمتطوعة لمدة شهرين قبل أن تنتقل إلى عقد بدوام جزئي، وفي النهاية جعلت دورها دائمًا في عام 2017.

تشمل مسؤولياتها في الفريق الأول إجراء تدليك الأنسجة اللينة للاعبين قبل وبعد التدريب والمباريات.

سيرتها الذاتية تتضمن أيضًا فترات عمل مع فرق الرغبي الدولية، بما في ذلك إنجلترا ونيوزيلندا، وفريق سيلفر فيرنز في كرة الشبكة، وفريقا كارولينا بانثرز وجاكسونفيل جاجوارز، في دوري كرة القدم الأمريكية.

وخاض ليفربول فترة إعداد جيدة تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي آرني سلوت، وقد فاز الريدز على ريال بيتيس بهدف نظيف وآرسنال بهدفين مقابل هدف، ومانشستر يوناتيد بثلاثية.

ويختتم ليفربول مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد بمواجهة إشبيلية الأحد القادم على ملعب "آنفيلد".