نريد كانتي مقابلته.. النصر السعودي يغري الاتحاد بصفقة تبادلية

قد يشهد سوق الانتقالات في الدوري السعودي صفقة تبادلية محتملة بين عملاقي دوري روشن، نادي النصر ونظيره الاتحاد.

الاتحاد حصد بطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، بينما يبدأ النصر مشواره في الدوري الجديد بإنذار مبكر، بعد أن حقق فوزًا كاسحًا على التعاون بخماسية نظيفه في الجولة الافتتاحية.

صفقة تبادلية

وفي قلب هذه الأجواء التنافسية، تطفو على السطح أنباء عن رغبة النصر الجادة في التعاقد مع نجم خط وسط الاتحاد، الفرنسي نغولو كانتي، الذي يقترب عقده من نهايته في يونيو المقبل؛ ما يضع مستقبله تحت دائرة الضوء.

وفقًا لتقارير، تبنى نادي النصر استراتيجية جديدة لإغراء الاتحاد، تقوم على تقديم عرض تبادلي، يشمل التخلي عن البرتغالي أوتافيو لصالح الاتحاد، في مقابل انضمام كانتي إلى صفوف العالمي.

وتزيد هذه المفاوضات من حدة الغموض الذي يحيط بموقف اللاعب الفرنسي، الذي لا يزال يحظى باهتمام كبير من أندية أوروبية، حيث كشفت تقارير سابقة عن تقدم نادي موناكو لضم اللاعب المخضرم، خاصة مع اقتراب إغلاق باب الانتقالات الصيفية في القارة العجوز.