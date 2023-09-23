كريستيانو رونالدو: سأواصل اللعب حتى أشعر أن ساقي تخبرني أنني انتهيت

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على الفوز المثير بنتيجة 4/3 على الأهلي في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وقال كريستيانو بعد المباراة: "لعبنا مباراة جيدة، نحن سعداء بهذه النتيجة، كنا نعلم أننا سنواجه منافسا قويا ورائعا، الجمهور ساعدنا".

وأضاف: "أستمتع بكرة القدم، والأهم فوز الفريق بالنسبة لي، ما زالت لدي الرغبة بتقديم المزيد وتسجيل الأهداف".