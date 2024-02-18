ترتيب الدوري السعودي: حمدالله يقود الاتحاد للفوز على الرياض

سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفه رقم 13 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليقود فريقه للفوز 2-صفر على ضيفه الرياض اليوم الأحد في مباراة شهدت عودة الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة مع حامل اللقب.