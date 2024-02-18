ترتيب الدوري السعودي: حمدالله يقود الاتحاد للفوز على الرياض
سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفه رقم 13 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليقود فريقه للفوز 2-صفر على ضيفه الرياض اليوم الأحد في مباراة شهدت عودة الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة مع حامل اللقب.
افتتح حمدالله التسجيل للاتحاد في الدقيقة 12 من أمام منطقة الجزاء بتسديدة متقنة سكنت الزاوية اليسرى لحارس الرياض.
وأضاف حمدالله الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من عند خط منتصف الملعب في المرمى الخالي مستغلا تقدم الحارس في ركلة ركنية لصالح الرياض.
ورفع فريق المدرب مارسيلو غاياردو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرياض عند 19 نقطة في المركز 15 بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: