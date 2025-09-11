كواليس مشاجرة إمام عاشور مع مشجع طلب التصوير معه

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، عن كواليس أزمة المشاجرة التي نشبت بينه وبين أحد المشجعين الذي طلب التصوير معه.

وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن إمام عاشور تواجد، اليوم الخميس، في قسم شرطة منطقة التجمع الثالث بالقاهرة لتحرير محضر ضد أحد الأشخاص بعد مشادة بينهما.

وأضاف: "إمام تواجد في أحد الأماكن العامة بمنطقة التجمع بالقاهرة، وحاول بعض الأشخاص التقاط صورة معه لكنه رفض".

وتابع: "عاشور فوجئ بهذا المشجع يقوم بالدعاء عليه ويتمنى له الإصابة؛ وهو ما أثار حفيظ صديق إمام عاشور الذي كان متواجداً معه".

وواصل: "حدثت مشادة بين إمام عاشور وصديقه من ناحية، والشخص الذي طلب التصوير من ناحية أخرى، حتى وصلت الشرطة التي ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص".

وأتم قائلاً: "عاشور توجه إلى قسم الشرطة من أجل استكمال إجراءات المحضر ضد المشجع".

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة قوية بكسر في الترقوة خلال مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو الماضي بالولايات المتحدة، بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويغيب عاشور عن المباريات بسبب هذه الإصابة حتى الآن، ولم يشارك في أي مباريات مع الأهلي هذا الموسم.