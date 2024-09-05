الأردن والكويت.. السلامي وبيتزي يرفعان راية التحدي في الاختبار الأول

يدخل منتخبا الأردن والكويت تحت شعار البحث عن تحقيق الانتصار في مواجهة الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب "عمان" الدولي مواجهة الأردن ضد الكويت التي يديرها الحكم الإماراتي عادل النقبي.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الأردن والكويت في تصفيات كأس العالم 2026:

الاختبار الأول

تتسم هذه المواجهة بكونها الاختبار الأول بالنسبة للمدرب المغربي جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن الذي تولى المهمة خلفًا لمواطنه الحسين عموتة الذي رحل لقيادة الجزيرة الإماراتي.

ويملك السلامي تجارب سابقة في الدوري المغربي على المستوى التدريبي مع أندية الرجاء والفتح الرباطي والدفاع الجديدي وحسنية أغادير، كما أنه قاد منتخب بلاده للناشئين والشباب.

ويخوض أيضاً منتخب الكويت اختباره الأول تحت قيادة المدرب الإسباني خوان بيتزي.

ويتسلح بيتزي بخبراته في قيادة المنتخب بعدما تولى تدريب تشيلي في الفترة بين فبراير 2016 إلى أكتوبر 2017، وحقق لقب كوبا أمريكا، ثم قاد المنتخب السعودي في تجربة استمرت بين نوفمبر 2017 إلى يناير 2019.

وعمل بيتزي مدرباً لمنتخب البحرين في الفترة بين يوليو 2023 إلى فبراير الماضي، كما أنه درب العديد من الأندية على رأسها فالنسيا الإسباني وسان لورينزو الأرجنتيني وليون المكسيكي والوصل الإماراتي.

حلم النشامى

يحلم السلامي بتدشين مهمته مع منتخب الأردن ببداية قوية وتحقيق الفوز على أرضه ووسط جمهوره خاصة مع نفاد التذاكر المتاحة للجماهير لحضور اللقاء.

وقال السلامي في حديثه قبل المباراة إن منتخب الأردن يتطلع لتحقيق بداية مثالية وحصد النقاط الثلاث في مستهل مشوار المجموعة الثانية.

وتضم هذه المجموعة منتخبات العراق وعمان وكوريا الجنوبية وفلسطين، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة، بينما يلعب المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع للمرحلة الأخيرة.

ويحلم المنتخب الأردني بتحقيق هدف التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ النشامى.

ويغيب عن صفوف المنتخب الأردني لاعبه محمد أبو زريق للإصابة، بينما يعتمد جمال السلامي مدرب النشامى على أبرز لاعبيه وتحديداً الثنائي موسى التعمري، ويزن النعيمات بخلاف محمود مرضي وأيضًا رزق بني هاني وعلي علوان.

أسلحة الكويت

يبحث المنتخب الكويتي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأردن خاصة في ظل صعوبة المهمة مع تطور الأردن كروياً ووصوله إلى وصافة كأس آسيا الماضية.

وقال خوان بيتزي مدرب الكويت في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه حاول التحضير للمباراة بأفضل صورة ممكنة، رغم أنه تولى المهمة منذ فترة قصيرة.

وأشار إلى أنه واثق في قدرات لاعبيه، وخاصة أنه لم يواجه أي مشاكل في التحضير للمباراة، ويسعى لتحقيق الفوز على حساب الأردن.

ويعتمد منتخب الكويت على المواهب المتمثلة في فهد الهاجري وحمد القلاف وسلطان العنزي ويوسف ناصر وعيد الرشيدي.