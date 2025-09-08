برونو فيرنانديز يرفض 3 عروض سعودية ضخمة

أفادت تقارير صحفية بأن قائد مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، رفض ثلاثة عروض ضخمة قدمتها أندية سعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مفضلًا الاستمرار مع فريقه الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "A Bola" البرتغالية، نقلًا عن شبكة "TalkSport"، أن فيرنانديز تلقى عروضًا مغرية من أندية الهلال والنصر والاتحاد، لكنه تمسك بخياره بالبقاء في ملعب "أولد ترافورد".

وبحسب التقرير، رفض اللاعب عرضًا مذهلًا من الهلال بلغت قيمته 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون يورو) للنادي، إضافة إلى عقد شخصي بقيمة تقترب من 200 مليون جنيه إسترليني (230 مليون يورو).

كما رفض فيرنانديز، البالغ من العمر 31 عامًا، عرضًا مشابهًا من نادي النصر، الذي يقوده عدد من مواطنيه يتقدمهم المدرب جورجي جيسوس والأسطورة كريستيانو رونالدو وزميله جواو فيليكس.

أما المحاولة الثالثة فكانت من نادي الاتحاد، لكنها لم تكتمل بسبب امتلاء قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف "العميد" هذا الموسم.

يُذكر أن برونو فيرنانديز انتقل إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020، ويرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى عام 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي.