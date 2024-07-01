الرجاء يحقق الثنائية المحلية ويتوج بكأس العرش المغربي على حساب الجيش الملكي

ونجح الرجاء في تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، بعدما فاز ببطولة الدوري بفارق نقطة وحيدة عن الجيش الملكي، الذي حل وصيفًا للدوري والكأس.

افتتح الجزائري يسري بوزوق، أهداف اللقاء وأحرز الهدف الأول لنادي الرجاء، في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وعادل فريق الجيش الملكي النتيجة عن طريق أمين زحزوح في الدقيقة 29.

وانتزع محمد بولكسوت هدف الفوز للرجاء، في الدقيقة 79.