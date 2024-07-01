الرجاء يحقق الثنائية المحلية ويتوج بكأس العرش المغربي على حساب الجيش الملكي
تُوج نادي الرجاء، ببطولة كأس العرش المغربي بعد فوزه على نادي الجيش الملكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير في نهائي البطولة، ليحقق الثنائية التاريخية لهذا الموسم.
ونجح الرجاء في تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، بعدما فاز ببطولة الدوري بفارق نقطة وحيدة عن الجيش الملكي، الذي حل وصيفًا للدوري والكأس.
افتتح الجزائري يسري بوزوق، أهداف اللقاء وأحرز الهدف الأول لنادي الرجاء، في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.
وعادل فريق الجيش الملكي النتيجة عن طريق أمين زحزوح في الدقيقة 29.
وانتزع محمد بولكسوت هدف الفوز للرجاء، في الدقيقة 79.
وبهذا الفوز، توج نادي الرجاء بكأس العرش المغربي للمرة التاسعة في تاريخه، متساويًا مع الوداد في المركز الثاني بترتيب أكثر الفرق تحقيقًا للبطولة.
وظل نادي الجيش الملكي في الصدارة كأكثر الفرق تحقيقًا للبطولة برصيد 12 مرة.