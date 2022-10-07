بعد انتقادات كثرة استخدام الطائرة.. بعثة باريس سان جيرمان تغادر إلى رانس بالحافلة

رضخ باريس سان جيرمان للضغوط وقرر السفر لمواجهة ستاد رانس، يوم السبت، في الدوري الفرنسي بالحافلة بعد تعرض النادي للانتقادات بسبب استخدام الطائرة في كافة انتقالاته الداخلية والخارجية.

وتعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع مضيفه بنفيكا بعد أن سجل لاعب الوسط دانيلو بيريرا هدفا بالخطأ في مرماه ليعادل الهدف الرائع لزميله ليونيل ميسي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.

وبعد ثلاثة أيام من هذه المباراة التي أقيمت في لشبونة، سيسافر الفريق لمواجهة ستاد رانس ضمن الجولة العاشرة بالحافلة، حسبما قال المدير الفني كريستوف غالتييه لقناة النادي الباريسي قبل المؤتمر الصحفي للمباراة.

وأضاف كريستوف غالتييه: "سنسافر بالحافلة ، حتى لو كان اللاعبون متعبين، ملعب رانس قريب من باريس". وقد أثار المدير الفني الفرنسي جدلًا كبيرًا في بداية سبتمبر/أيلول الماضي من خلال التأكيد على أن فريقه سيسافر على متن يخت رملي "للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

وبعد الجدل الذي ثار في الأسابيع الأخيرة حول الإفراط في استخدام الطائرة من قبل باريس سان جيرمان، حتى في الرحلات القصيرة، اختار فريق العاصمة الانطلاق على الطريق والتخلي عن أي وسيلة مواصلات أخرى.

وفي الموسم الماضي، سافر باريس سان جيرمان في كل رحلة من رحلاته الـ 19 خارج ملعبه في الدوري الفرنسي بالطائرة، بما في ذلك الوصول إلى تروا التي تقع على بعد 170 كيلومترًا من كامب دي لوغ المقر التدريبي للنادي.

وتسبب سفر حافلة الفريق من باريس إلى لشبونة في مسافة تصل إلى 3600 كيلومتر، وهي خالية من الركاب باستثناء السائقين، في إثارة المزيد من الجدل ضد النادي الباريسي، حيث استخدمت بعثة الفريق الطائرة بينما ذهبت الحافلة بدون ركاب من باريس إلى العاصمة البرتغالية.

وشارك كيليان مبابي في الشوط الثاني ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على ضيفه نيس، ويستعيد حامل اللقب صدارة الدوري يوم السبت الماضي.

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 25 نقطة من تسع مباريات متقدما بنقطتين على أولمبيك مرسيليا الذي انتصر 3-صفر على مضيفه أنجيه، ولدى لوريان 22 نقطة في المركز الثالث.