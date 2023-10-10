اعتزال هازارد.. هل الإصابات المتهم الوحيد؟

أعلن البلجيكي إدين هازارد اعتزاله كرة القدم على الصعيد الاحترافي، اليوم الثلاثاء، عن عمر 32 عامًا.

وقال هازارد لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق في بيان: "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب، بعد 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وأضاف: "لقد حققت حلمي ولعبت واستمتعت في الكثير من الملاعب حول العالم، خلال مسيرتي كنت محظوظًا بمقابلة مدربين وزملاء رائعين، شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة وسأفتقدكم جميعًا".

وكانت الآمال كبيرة منذ انتقال هازارد لريال مدريد في 2019، لكن البلجيكي شارك في 76 مباراة بواقع 3.736 دقيقة فقط، سجل فيها 7 أهداف وصنع 12.

ومنذ فسخ عقده بالتراضي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، لم يلعب هازارد لأي فريق رغم ارتباطه بالانضمام لعدة أندية في الدوري السعودي والبلجيكي والأمريكي.