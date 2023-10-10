اعتزال هازارد.. هل الإصابات المتهم الوحيد؟
أعلن البلجيكي إدين هازارد اعتزاله كرة القدم على الصعيد الاحترافي، اليوم الثلاثاء، عن عمر 32 عامًا.
وقال هازارد لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق في بيان: "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب، بعد 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".
وأضاف: "لقد حققت حلمي ولعبت واستمتعت في الكثير من الملاعب حول العالم، خلال مسيرتي كنت محظوظًا بمقابلة مدربين وزملاء رائعين، شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة وسأفتقدكم جميعًا".
وكانت الآمال كبيرة منذ انتقال هازارد لريال مدريد في 2019، لكن البلجيكي شارك في 76 مباراة بواقع 3.736 دقيقة فقط، سجل فيها 7 أهداف وصنع 12.
ومنذ فسخ عقده بالتراضي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، لم يلعب هازارد لأي فريق رغم ارتباطه بالانضمام لعدة أندية في الدوري السعودي والبلجيكي والأمريكي.
هل الإصابات المتهم الوحيد؟
وضربت الإصابات هازارد منذ انتقاله لريال مدريد مقابل أكثر من 100 مليون يورو.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن هازارد تعرض لـ17 إصابة منذ انتقاله لريال مدريد من تشيلسي غاب على إثرها عن عدد كبير من المباريات.
لكن الإصابات ليست المتهم الوحيد بتراجع مستوى هازارد فمنذ انتقاله لريال مدريد لم يحافظ اللاعب على لياقته البدنية، ولم ينجح في فرض نفسه على أي مدرب (زين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي).
وبدا واضحًا أن هازارد يعاني من الوزن الزائد لفترات طويلة، وظهر ذلك في أول ظهور لهازارد مع ريال مدريد.
وشارك هازارد في 43 مباراة تحت قيادة زين الدين زيدان بواقع 2441 دقيقة، و33 مباراة مع كارلو أنشيلوتي بواقع 1385 دقيقة.
وسجل هازارد مع زيدان 5 أهداف وصنع 8 ومع أنشيلوتي سجل هدفين فقط وصنع 4.
وبحسب شبكة "سكاي" فإن هازارد في تشيلسي أظهر أنه يملك شخصية مضحكة للغاية، حيث كان يمزح ويضحك على أدنى موقف.
ومع ذلك، وفقًا لزملائه، بما في ذلك جون ميكيل أوبي، فإن هازارد لم يتدرب ولم يراقب نظامه الغذائي.
وزاد الأمر سوءًا في ريال مدريد، حيث بدا أن هازارد قد زاد وزنه وعانى لاستعادة لياقته البدنية.
وفقد هازارد مكانه لصالح فينيسيوس جونيور، لم يبدُ سعيدًا أبدًا، ووصف توني كروس هازارد بأنه "انضم من أجل المال، لقد كان الأمر مؤسفًا إلى هذا الحد".
ومن المثير للدهشة أن هازارد لم يشارك في أي مباراة كلاسيكو طوال فترته في ريال مدريد.
وفي المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا 2022 أمام ليفربول ظل هازارد على مقاعد البدلاء طوال المباراة.
وتكشف كل هذه الأشياء عن مدى التدهور الذي تعرضه له هازارد في 4 سنوات.
ورغم المسيرة "الفاشلة" لهازارد مع ريال مدريد يظل أحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد حقق اللقب مرتين في 2015 و2017 إلى جانب لقب في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ولعب هازارد مع تشيلسي 352 مباراة بواقع 26.967 دقيقة، سجل فيها 110 أهداف وصنع 92.