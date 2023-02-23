تصدرها الحكومة البريطانية.. لماذا تثير "الورقة البيضاء" مخاوف الدوري الإنجليزي الممتاز؟



ستكشف الحكومة البريطانية عن "الورقة البيضاء" للجهة المنظمة المستقلة لكرة القدم الإنجليزية يوم الخميس، وسط مخاوف من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن الضرر الذي سيلحق بمكانته كأفضل دوري في العالم.

وبعد مراجعة من تريسي كراوتش التي قادها المشجعون لحوكمة كرة القدم، سيكشف البرلمان عن تفاصيل حول كيفية ظهور الإجراءات المنظمة المقترحة وعملها.

وستكشف الوثيقة عن تفاصيل كيفية تأمين المستقبل المالي للأندية، وتعزيز اختبار الملاك والمديرين الحاليين، لمنع أي تحركات مستقبلية للانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي ومنح المشجعين المزيد من الحرية في التعبير عن آرائهم بشأن عمل أنديتهم.