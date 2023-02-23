تصدرها الحكومة البريطانية.. لماذا تثير "الورقة البيضاء" مخاوف الدوري الإنجليزي الممتاز؟
ستكشف الحكومة البريطانية عن "الورقة البيضاء" للجهة المنظمة المستقلة لكرة القدم الإنجليزية يوم الخميس، وسط مخاوف من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن الضرر الذي سيلحق بمكانته كأفضل دوري في العالم.
وبعد مراجعة من تريسي كراوتش التي قادها المشجعون لحوكمة كرة القدم، سيكشف البرلمان عن تفاصيل حول كيفية ظهور الإجراءات المنظمة المقترحة وعملها.
وستكشف الوثيقة عن تفاصيل كيفية تأمين المستقبل المالي للأندية، وتعزيز اختبار الملاك والمديرين الحاليين، لمنع أي تحركات مستقبلية للانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي ومنح المشجعين المزيد من الحرية في التعبير عن آرائهم بشأن عمل أنديتهم.
ومن بين الإجراءات الأخرى، نظام ترخيص من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى درجات الدوري الأدنى يتطلب موافقة الأندية على مجموعة من القضايا قبل السماح لها بالمنافسة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ومع ذلك، في يوم وصف بأنه يوم "تاريخي" في كرة القدم الإنجليزية، هناك مخاوف كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويُعرف الدوري الإنجليزي على نطاق واسع بأنه الدوري الأكثر شعبية في العالم، ولكن هناك مخاوف كبيرة من أن القوانين القادمة ستؤثر على الاستثمار الخارجي المستقبلي للبطولة.
وهناك أيضًا مخاوف من أن تلك القوانين قد تؤدي إلى تقييد الأندية في الإنفاق على التعاقدات وانتقالات اللاعبين، إذ يتمتع الدوري الإنجليزي الممتاز بتاريخ طويل في جذب بعض أبرز لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب، ولكن هناك مخاوف من أن هذه الإجراءات التنظيمية ستؤدي إلى قلة عدد اللاعبين البارزين القادمين إلى إنجلترا.
وتضغط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على الاتحاد المحلي لتخفيف قوانين تصاريح العمل الصارمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال هذه المرحلة من المفاوضات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية.
ويتمثل أحد الجوانب الأساسية للإجراءات التنظيمية في كيفية إعادة توزيع ثروة الدوري الإنجليزي الهائلة على الدرجات الأدنى.
ويريد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 25 في المئة من صافي إيرادات الدوري الممتاز لحماية مستقبل أنديته. وفي الوقت الحالي يساهم الدوري الممتاز بحوالي 17 بالمئة.
وقالت كراوتش، رئيسة المراجعة التي قادها المشجعون: "هذا يوم عظيم لكرة القدم في هذا البلد، ويسعدني أن الحكومة قد تصرفت بناءً على التوصيات الاستراتيجية الرئيسية في مراجعتي. إن إدخال منظم جديد ومستقل لكرة القدم سيعزز هيكل اللعبة المذهل، مما يمنح المستثمرين والمشجعين والمجتمعات الثقة في إدارة أنديتنا، ويمكنهم من الازدهار في أفضل بطولات الدوري في العالم".
وقالت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان "إن نشر "الورقة البيضاء" لحظة مهمة لكرة القدم الإنجليزية، سينظر الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته الآن بعناية في خطة الحكومة لإنجلترا لتصبح أول دولة تجعل كرة القدم صناعة تنظمها الحكومة".
"لقد اتخذ الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل إجراءات لمعالجة العديد من القضايا التي أثيرت في المراجعة التي يقودها المشجعون، وسيعمل مع الحكومة والبرلمانيين في المرحلة التالية من الكتاب الأبيض. نحن ملتزمون بتقديم حل تقوده كرة القدم لمعالجة القضايا الرئيسية".
وأتمت الرابطة بيانها: "سنعمل الآن بشكل بناء مع أصحاب المصلحة لضمان ألا يؤدي المنظم الحكومي المقترح إلى أي عواقب غير مقصودة قد تؤثر على موقع البريميرليغ باعتباره دوري كرة القدم الأكثر مشاهدة في العالم، أو يقلل من قدرته التنافسية، أو يضع مستويات تمويل لا مثيل لها نقدمها في خطر".