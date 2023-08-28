مانشستر سيتي يقترب من ضم ماتيوس نونيز نجم وولفرهامبتون

كشفت تقارير إعلامية، أن مانشستر سيتي اقترب من إتمام صفقة ضم البرتغالي ماتيوس نونيز، لاعب خط وسط وولفرهامبتون، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وغاب اللاعب البرتغالي الدولي عن فوز فريقه 1-0 على إيفرتون يوم السبت، بسبب الإيقاف.

وكان مانشستر سيتي قدَّم عرضًا بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني، تم رفضه من قبل وولفرهامبتون الأسبوع الماضي.