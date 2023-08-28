مانشستر سيتي يقترب من ضم ماتيوس نونيز نجم وولفرهامبتون
كشفت تقارير إعلامية، أن مانشستر سيتي اقترب من إتمام صفقة ضم البرتغالي ماتيوس نونيز، لاعب خط وسط وولفرهامبتون، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وغاب اللاعب البرتغالي الدولي عن فوز فريقه 1-0 على إيفرتون يوم السبت، بسبب الإيقاف.
وكان مانشستر سيتي قدَّم عرضًا بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني، تم رفضه من قبل وولفرهامبتون الأسبوع الماضي.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، إن "مانشستر سيتي واثق بشكل متزايد من إتمام صفقة ماتيوس نونيز قريبًا جدًّا بعد الكشف عن عرض جديد أمس، بما يزيد عن 60 مليون يورو".
وأضاف: "تدخل المفاوضات مراحلها النهائية بعد الاتفاق على الشروط الشخصية التي تم التوصل إليه مع ماتيوس قبل أيام".
ولا يزال أمام نونيز 4 سنوات متبقية على عقده، وهو الذي انضم إلى وولفرهامبتون مقابل 38 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.
وحقق نونيز لقبًا للدوري البرتغالي، ومثله للسوبر، وثنائية للكأس المحلية مع فريق سبورتنغ لشبونة، قبل أن ينضم لولفرهامبتون.
وأبرم مانشستر سيتي حتى الآن 3 صفقات في ميركاتو صيف 2023، عبر التعاقد مع الثنائي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش وجوسكو غفارديول من تشيلسي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني على الترتيب، بالإضافة إلى ضم البلجيكي جيرمي دوكو من استاد رين الفرنسي.