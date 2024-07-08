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رياضة

ويمبلدون.. ريباكينا تصعد لدور الثمانية بعد انسحاب كالينسكايا

ويمبلدون.. ريباكينا تصعد لدور الثمانية بعد انسحاب كالينسكايا
ريباكينا تصافح كالينسكاياالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
08 يوليو 2024، 3:55 م

بلغت إيلينا ريباكينا، بطلة ويمبلدون السابقة، دور الثمانية بعد انسحاب الروسية آنا كالينسكايا المصنفة 17؛ بسبب إصابة في الساعد الأيمن، بينما كانت متأخرة 6-3 و3-صفر، اليوم الإثنين.

وفقدت ريباكينا، التي دخلت المباراة باعتبارها اللاعبة الوحيدة المتبقية في البطولة التي سبق لها التتويج باللقب، إرسالها مبكرا لكن بطلة 2022 تماسكت سريعا.

وكسرت اللاعبة الكازاخستانية المولودة في موسكو إرسال منافستها قبل أن تتعادل 3-3 عندما بدأت كالينسكايا تعاني من مشكلة في ساعدها الأيمن عالجتها بعد خسارتها شوطا آخر.

 

 

وبدا أن كالينسكايا قد تغلبت على المشكلة، مما أراح صديقها والمصنف الأول عالميا يانيك سينر الذي كان يتابع المباراة من مدرجات الملعب الرئيس، لكنها لم تتمكن من منع ريباكينا من الفوز بالمجموعة الأولى.

وأنقذت اللاعبة البالغ عمرها 25 عاما نقطة لكسر إرسالها بضربة إرسال ساحقة، وكسرت إرسال منافستها لتتقدم 2-صفر في المجموعة الثانية، لكن المشاكل عادت لكالينسكايا.

وخسرت شوطا آخر لتتأخر بكسرين للإرسال قبل أن تقرر الانسحاب، وتخرج بخيبة أمل.

ويمبلدونالتنس

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