جائزة مليونية ومفاجأة رونالدو.. ماذا نعرف عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية؟

تستضيف العاصمة السعودية الرياض منافسات عالمية من نوع خاص في الرياضات الإلكترونية وسط متابعة كبيرة وترقب لتحديد هوية البطل.

وانطلقت منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوم 7 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم 24 أغسطس المقبل في نسخة مثيرة حافلة بالعديد من المواجهات بين رواد الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم.

وتُقام منافسات هذه البطولة العالمية في منطقة "بوليفارد سيتي" بالعاصمة الرياض مع العديد من الفعاليات الترفيهية التي تجذب العديد من المتابعين.

النسخة الثانية.. ونجاح متواصل

تستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الثانية من عمر البطولة التي تعد الحدث الأضخم في العالم في مجال الرياضات الإلكترونية.

واستضافت المملكة نسخة العام الماضي بنجاح تنظيمي كبير وهو ما دفع المنظمين لزيادة عدد البطولات والألعاب والجوائز بشكل ملفت في النسخة الحالية.

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وشهدت نسخة العام الماضية مشاركة 1500 رياضي من نخبة اللاعبين في 200 نادي رياضات إلكترونية من 100 دولة، وتنافسوا في 22 بطولة خلال 21 لعبة بجوائز مالية يصل إجماليها إلى 60 مليون دولار.

وجذبت البطولة في النسخة الماضية 500 مليون مشاهد عبر الإنترنت، وحضرها 2.6 مليون شخص.

تطور الجوائز

النسخة الثانية تشهد تطوراً كبيراً في الجوائز والتي تتخطى مشاركة 2000 لاعب محترف من 200 دولة.

وتشهد المنافسات 25 بطولة في 24 لعبة كما أن الجوائز ارتفعت بقيمة تزيد عن 62.5 مليون دولار أمريكي حيث يبلغ مجموع جوائز النسخة الثانية 71.5 دولار أمريكي.

وتم تقسيم الجوائز إلى أربع فئات: بطولة الأندية، بطولات الألعاب الفردية، التصفيات، وجوائز أفضل لاعب (MVP).

وتمنح بطولة الأندية مبلغ 27 مليون دولار أمريكي لأفضل 16 فريقًا بناءً على أدائهم العام، بينما ستحصل كل من بطولات الألعاب الـ24 على مجموع جوائز قدره 38 مليون دولار أمريكي.

وستحصل الفرق على ما مجموعه 5 ملايين دولار أمريكي خلال فعاليات التصفيات، بينما يتم تخصيص نصف مليون دولار أمريكي لجوائز أفضل لاعب.

بطل مميز.. وجائزة المليون دولار

حجز فريق TEAM SPIRIT لقب بطولة DOTA2 بالفعل بعد أن قدم أداءً رائعاً وتفوق في اللقاء النهائي على منافسه TEAM FALCONS.

اللافت أن هذا الفريق حصد جائزة مالية ضخمة قيمتها مليون دولار أمريكي بعد تتويجه بلقب البطولة.

وتشهد المنافسات بطولة لدوري صناع المحتوى التي تجذب العديد من المشاهير والمؤثرين على مستوى العالم.

نادي الأبطال

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مفاجأة جديدة لمتابعيها بعد إطلاق برنامج العضوية لكبار الشخصيات تحت اسم نادي الأبطال.

ويحصل على العضوية الفائزون ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لمدة عام بجانب العديد من المشاهير والنجوم الذين يتم دعوتهم لحضور الحفل في إطار خطة البطولة للتوسع عالمياً.

وتمنح هذه العضوية فرصة كبيرة لحضور العديد من الفعاليات الكبرى مثل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وسباقات الفورمولا 1.

مفاجأة رونالدو

أعلن فيصل بن حمران، المدير التنفيذي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية مفاجأة سارة لمتابعي البطولة بظهور مرتقب للبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وأكد بن حمران أن البطولة قد تشهد مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة استعراضية تضم أبرز نجوم اللعبة.

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حضور رونالدو لم يكن الأول من نوعه لنجوم كبار على مستوى كرة القدم، وسبق أن شارك البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي السابق في نسخة العام الماضي.

وتواجد أيضاً ياسر القحطاني نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق بجانب السويسرية أليشا ليمان نجمة كرة القدم للسيدات.