الخسارة أمام برشلونة قد تعصف بمدرب نابولي

كشفت تقارير صحفية أن مستقبل والتر ماتزاري في تدريب نابولي قد تحسمه المواجهة المقبلة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، خاصة في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق الفترة الماضية.

وخطف نابولي تعادلا قاتلا أمام ضيفه جنوى، يوم السبت، بنتيجة (1-1)، ليواصل الفريق تراجعه على مستوى النتائج.

ولم يحقق نابولي سوى 3 انتصارات في آخر 10 مباريات، بينما تعادل في 3 وخسر في 4، كما انهزم في نهائي السوبر الإيطالي وودّع كأس إيطاليا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لا غازيتا"، فإن والتر ماتزاري قد تتم إقالته إذا قدم نابولي أداء مخيبا للآمال مرة أخرى أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.