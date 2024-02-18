الخسارة أمام برشلونة قد تعصف بمدرب نابولي
كشفت تقارير صحفية أن مستقبل والتر ماتزاري في تدريب نابولي قد تحسمه المواجهة المقبلة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، خاصة في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق الفترة الماضية.
وخطف نابولي تعادلا قاتلا أمام ضيفه جنوى، يوم السبت، بنتيجة (1-1)، ليواصل الفريق تراجعه على مستوى النتائج.
ولم يحقق نابولي سوى 3 انتصارات في آخر 10 مباريات، بينما تعادل في 3 وخسر في 4، كما انهزم في نهائي السوبر الإيطالي وودّع كأس إيطاليا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "لا غازيتا"، فإن والتر ماتزاري قد تتم إقالته إذا قدم نابولي أداء مخيبا للآمال مرة أخرى أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
وأوضح التقرير أن نابولي لن يتعجل في إقالة ماتزاري قبل مباراة الذهاب أمام برشلونة، إلا أن اللقاء سيكون حاسما في مشوار المدرب مع النادي.
وأوضحت أن النادي يعمل حاليا على وضع قائمة جاهزة بأسماء المدربين البدلاء المحتملين لخلافة ماتزاري، لافتة إلى أن ماركو جيامباولو يعد أبرز المرشحين لتولي المهمة الفنية.
وكان ماتزاري قد تولى مسؤولية نابولي خلفا لرودي غارسيا، في نوفمبر الماضي.