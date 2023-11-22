بعد اتهامه بانتهاك اللوائح.. الاتحاد الإنجليزي يمدد مهلته لأرتيتا للدفاع عن نفسه

مدرب آرسنال وصف قرار تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بعدم إلغاء هدف أنطوني جوردان في شباك فريقه بالمباراة، التي خسرها آرسنال 0-1 في الدوري الإنجليزي في ملعب سانت جيمس بارك، بـ"العار".

وجرى اتهام أرتيتا بانتهاك لوائح الاتحاد الإنجليزي وكان لديه مهلة حتى يوم أمس الثلاثاء، للرد على الاتهامات.

ورغم ذلك فإن المهلة جرى تمديدها حتى يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية.