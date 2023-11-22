بعد اتهامه بانتهاك اللوائح.. الاتحاد الإنجليزي يمدد مهلته لأرتيتا للدفاع عن نفسه
مدَّد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مهلته للإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، حتى بعد غدٍ الجمعة، للرد على التهمة الموجهة له حول تصريحاته عقب خسارة فريقه أمام نيوكاسل أوائل الشهر الجاري.
مدرب آرسنال وصف قرار تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بعدم إلغاء هدف أنطوني جوردان في شباك فريقه بالمباراة، التي خسرها آرسنال 0-1 في الدوري الإنجليزي في ملعب سانت جيمس بارك، بـ"العار".
وجرى اتهام أرتيتا بانتهاك لوائح الاتحاد الإنجليزي وكان لديه مهلة حتى يوم أمس الثلاثاء، للرد على الاتهامات.
ورغم ذلك فإن المهلة جرى تمديدها حتى يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية.
يذكر أن حكم "VAR" قام بعملية تحقق ثالثة ليرى ما إذا كانت الكرة قد تخطت خط التماس قبل عرضية جو ويلوك، وما إذا كان جويلنتون قد ارتكب خطأ على مدافع آرسنال غابرييل وما إذا كان جوردون في موضع تسلل.
ولم يخفِ أرتيتا غضبه عقب المباراة، حيث قال: "يجب أن نتحدث عن كيفية احتساب هذا الهدف، هذا أمر لايصدق، وأشعر بالحرج".
وأضاف: "عليَّ المجيء إلى هنا، ومحاولة الدفاع عن النادي، وطلب المساعدة لأن احتساب ذلك الهدف بمثابة عار، إنه عار".