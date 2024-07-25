استقر الرجاء البيضاوي المغربي بطل الثنائية، الدوري والكأس في المغرب على مدربه الجديد لموسم 2024 ـ 2025، وذلك بتعيين البوسني روسيمير سفيكو خلفا للألماني جوزيف زينباور الذي رحل عن الفريق لتدريب الوحدة السعودي.

ورحب الرجاء اليوم الخميس في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس" بمدربه الجديد، روسيمير سفيكو فيما لم يحدد مدة التعاقد ولا التفاصيل المالية للعقد.

وأشارت مصادر مقربة من النادي أن المدرب البوسني سيتولى تدريب الرجاء لمدة موسم واحد مع خيار التجديد بحسب نتائج الفريق في الموسم المقبل.

وعاش الرجاء، الذي توج بالدوري والكأس في المغرب خلال موسم 2023 ـ 2024 على وقع أزمة إدارية مفاجئة وذلك بعد اعتقال رئيسه محمد بودريغة خلال منتصف يوليو الجاري في مطار هامبورغ لضلوعه في قضايا مختلفة وصدور بطاقة تفتيش دولية في شأنه من قبل السلطات المغربية.

ونتيجة لتلك الأزمة قرر الألماني جوزيف زينباور ترك النادي والتعاقد مع نادي الوحدة السعودي.

ووجه الرجاء رسالة شكر لمدربه السابق قائلا: "شكراً أيها المدرب لأنك صنعت التاريخ معنا بالفوز بلقبين لا يمكن نسيانهما.. حظا سعيدًا في مشوارك المستقبلي".

وينتظر أن يلتحق المدرب الجديد للرجاء، سفيكو (52 عاما) بمعسكر الفريق في مدينة طبرقة التونسية، ليتسلم مهامه من هشام بوشروان المدرب المؤقت لفريق النسور.