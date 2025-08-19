أحبط الجميع.. أسوأ لاعب في ريال مدريد أمام أوساسونا

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على أوساسونا 1-0 في بداية مشواره بالدوري الإسباني، وكان النجم الفرنسي كليان مبابي مسجل الهدف بحصوله على ضربة جزاء وتنفيذها بنجاح.

ولم يقدم أغلب لاعبي ريال مدريد المستوى المطلوب، وكانت خيبة الأمل كبيرة من النجم الانجليزي ألكسندر ترينت أرلوند الظهير الأيمن الذي بدأ أساسياً.

أخبار ذات علاقة ملخص وهدف ورجل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

وفي ظل تكتل لاعبي أوساسونا في الدفاع، وعدم تهديد مرمى ريال مدريد سوى نادراً كان المطلوب من الظهيرين الفريق المساهمة في الهجوم بشكل مكثف.

وقدم الظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس الوافد الجديد مستوى طيباً، وساهم كثيراً في دعم الهجوم والقيام بواجباته الدفاعية كان أداء ألكسندر أرلوند محتشماً هجومياً، ولم يقدم أي مساهمة.

أخبار ذات علاقة لإنهاء هيمنة برشلونة مبكرًا.. 5 متغيرات كبرى في ريال مدريد

وحصل النجم الإنجليزي على أقل تقييم بين زملائه 6،5 خلال المباراة ولم يكملها، حيث حل مكانه الإسباني داني كارفخال في الدقيقة 67.

وفي حال عودة المدافع الدولي الإسباني لمستواه سيجد النجم الإنجليزي صعوبة كبيرة في اللعب أساسياً بشكل مستمر.