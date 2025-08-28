ترتيب الدوري التونسي بعد انتصار الترجي والنجم والصفاقسي

حقق النجم الساحلي انتصاره الأول في الدوري التونسي للمحترفين 2025 ـ 2026 بعد سلسلة سلبية بثلاث مباريات وذلك بفوزه على ضيفه مستقبل قابس (3 ـ0) اليوم الخميس في الجولة الرابعة من المسابقة.

وشهدت بداية النجم، بطل دوري المحترفين 11 مرة، نتائج مخيبة للآمال بخسارته أمام شبيبة العمران والنادي الإفريقي وتعادله مع اتحاد بن قردان، قبل أن ينجح اليوم في الخروج بنقاط الفوز للمرة الأولى.

وأحرز أهداف النجم الساحلي مروان عنان من ركلة جزاء في الدقيقة 23 قبل أن يضيف راقي العواني ومخلص شوشان هدفين في الدقيقتين 65 و71 ليجعلا النتيجة (3 ـ 0).

ورفع النجم رصيده إلى 4 نقاط في حين تجمد رصيد مستقبل قابس عند النقطة الخامسة من 4 مباريات لكليهما.

وسجّلت مباريات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة من الدوري التونسي للمحترفين، التي تضمنت 4 مباريات الفوز الأول للنادي الصفاقسي في حين حقق الترجي التونسي فوزه الثاني على التوالي.

وتقدم الصفاقسي، في غياب قائده علي معلول، بهدفين على شبيبة العمران أحرزهما إياد بالوافي في الدقيقتين 43 و49 ليرفع الصفاقسي رصيده إلى 4 نقاط.

أما الترجي التونسي فقد حقق فوزا سهلا على مستقبل سليمان بنتيجة (2 ـ 0) ليرفع رصيده إلى 8 نقاط من فوزين وتعادلين، في حين يملك مافسه نقطة وحيدة ويحتل المركز الأخير بعد 3 هزائم وتعادل حتى الآن.

وأحرز هدفي الترجي كل من يان ساس في الدقيقة 45 +3 وأمين توغاي في الدقيقة 89.

ومن جانبه، سقط المتصدر الترجي الجرجيسي في فخ التعادل (1 ـ 1) مع ضيفه اتحاد بن قردان لتتوقف سلسلته الإيجابية اللافتة التي حصد فيها العلامة الكاملة بتسع نقاط بعد 3 انتصارات.

ورفع الترجي الجرجيسي رصيده إلى 10 نقاط محافظا على صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الترجي التونسي والملعب التونسي وكلاهما يملك 8 نقاط من 4 مباريات.

ويحتل نجم المتلوي المركز الرابع برصيد 7 نقاط في حين يأتي النادي الإفريقي في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ولكن دون احتساب نتيجة مباراته المتوقفة أمس أمام النادي البنزرتي والتي أعلن الحكم نهايتها عندما كان الإفريقي متقدما (1 ـ0) بعد إصابة الحكم بحجر على الرأس واستحالة استكمال المباراة.

ويتوقف الدوري التونسي للمحترفين لفسح المجال لمنتخب تونس لخوض مباراتين أمام ليبيريا وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026 بداية شهر سبتمبر المقبل.