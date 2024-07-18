كشف مصطفى عبد الحميد، محامي رمضان صبحي، نجم بيراميدز، عن استعداد اللاعب لاتخاذ إجراء قانوني واللجوء للقضاء، بعد حل أزمته مع لجنة المنشطات التي تسببت في إيقافه خلال الفترة الماضية.

وأعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز.

وغاب اللاعب عن قائمة بيراميدز بداية من مواجهة الجونة في الجولة 25 من الدوري المصري، كما لم ينضم إلى معسكر منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مصطفى عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: "دخلنا الموضوع بشكل علمي والحمد لله ربنا وفقنا في رفع الإيقاف عن اللاعب، والعينة سحبت من شهر أغسطس، وطلعت غير نمطية وغير مطابقة للبول البشري، ثم العينة الثانية سلبية، ثم فوجئنا إن لجنة المنشطات تطلب تفسيراً من هذه العينة ثم فوجئنا في شهر مايو بمخالفة اللاعب لكود المنظمة وإيقاف اللاعب إجباريا".

"سيتم اتخاذ اجراءات ضد بعض الشخصيات اللي شوهت صورة رمضان".. لأول مرة محامي رمضان صبحي يكشف بالتفصيل كواليس ما حدث مع نجم... Posted by ‎MBC مصر‎ on Wednesday, July 17, 2024

وأضاف: "حاليا يتم درسة الموقف القانوني من التصريحات التي خرجت من بعض المسؤولين والإعلاميين الكبار، وعلى صفحات السوشيال ميديا التي استخدمت لتشويه صورة اللاعب لاتخاذ موقف بشأنها، وهناك أناس معروفون شهروا باللاعب في الإعلام، ومن المؤكد ستُتخَذ إجراءات ضدهم ومعنويات اللاعب أفضل اليوم كثيرا، ولكن نتحدث عن لاعب تم تشويه صورته في اتهام لم يكن سليما، وهو يرى أن إيقافه 3 أشهر ظلم ويرى أنه لم يحصل على حقه حتى الآن".

وتابع: "للأسف نحن نعاني من جهل باللوائح، رغم أن موضوع المنشطات واضح ولم يكن هناك مجال للاجتهاد والتفسير، ولكن رأينا كمية مخالفات تزعل".

أخبار ذات علاقة لن تكون كبش فداء.. رسالة نارية من إكرامي لرمضان صبحي

من جانبه، كشف هاني زهران، محامي اللاعب ضمن فريق الدفاع عنه في القضية نفسها، في تصريحات أخرى: "هناك ضرر أدبي ومادي وقع على اللاعب، والضرر المادي يتمثل في أن عقده ينتهي في شهر يونيو، وهناك العديد من الأندية كانت تتفاوض معه، وتوقفت المحادثات بعض وصول الخطاب وأيضاً حرمانه من الانضمام إلى المنتخب، بالإضافة لتصريحات بعض المسؤولين واتهامه بأن عينته إيجابية في المنشطات".

وأردف: "الإيقاف الذي تعرض له رمضان صبحي سبب له ضررا؛ بسبب خطأ في الإجراءات واتخاذ القرارات، ونبحث كفريق قانوني الإجراءات التي سنتبعها خلال الفترة المقبلة، ودراسة التصريحات التي خرجت مؤخراً، وسنلجأ للقضاء بالطبع".

ويستعد رمضان صبحي حاليا مع فريقه بيراميدز لمواجهة الأهلي المقبلة في الدوري المصري، التي ستقام يوم الإثنين المقبل.

ويتطلع بيراميدز للخروج من مباراة الأهلي المقبلة بنقاط المباراة الثلاث على أمل الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة، خاصة أن "السماوي" يتصدر جدول الدوري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، فيما يتواجد الفريق الأحمر في الوصافة بـ63 نقطة من 25 مباراة.