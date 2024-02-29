بدأ التنفيذ.. برشلونة يخطط لضربة مدوية في الميركاتو
بدأ نادي برشلونة الإسباني، التحضير لصفقة مدوّية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد الاستقرار على الدخول في مفاوضات مع النرويجي إيرليغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.
ورغم ارتباط اسم هالاند بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد، إلا أن برشلونة اقتحم السباق، وقرر الدخول في مفاوضات مع اللاعب.
وكشف الصحفي المقرب من إدارة برشلونة، جيرارد روميرو، أن وفدًا من النادي اجتمع مع وكلاء النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي.
وقال جيرارد روميرو إن إدارة برشلونة دخلت في محادثات للمرة الأولى مع النجم النرويجي، قائلاً: "التقى ديكو، اليوم، مع وكلاء هالاند".
وأضاف: "هالاند هو حلم لابورتا الكبير"، حيث يسعى رئيس برشلونة إلى جذب الهداف النرويجي لقلعة الفريق الكتالوني.
ويملك هالاند شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 175 مليون يورو حتى عام 2025.
وسجل هالاند 5 أهداف من إجمالي النتيجة التي انتهت 6-2، لصالح مانشستر سيتي ضد لوتون تاون، في كأس الاتحاد الإنجليزي
وبأهدافه الـ 5، وصل النجم هالاند إلى رصيد 27 هدفًا مع الفريق خلال الموسم الجاري، بجانب 6 صناعات، في مختلف المسابقات.
وتعد خماسية هالاند هي الثانية له مع الفريق، حيث كانت الأولى في الموسم الماضي أمام لايبزيغ الألماني في إياب ثُمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، وفاز السيتي حينها بسبعة أهداف دون مقابل.