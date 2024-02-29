بدأ التنفيذ.. برشلونة يخطط لضربة مدوية في الميركاتو

ورغم ارتباط اسم هالاند بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد، إلا أن برشلونة اقتحم السباق، وقرر الدخول في مفاوضات مع اللاعب.

وكشف الصحفي المقرب من إدارة برشلونة، جيرارد روميرو، أن وفدًا من النادي اجتمع مع وكلاء النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي.

وقال جيرارد روميرو إن إدارة برشلونة دخلت في محادثات للمرة الأولى مع النجم النرويجي، قائلاً: "التقى ديكو، اليوم، مع وكلاء هالاند".

وأضاف: "هالاند هو حلم لابورتا الكبير"، حيث يسعى رئيس برشلونة إلى جذب الهداف النرويجي لقلعة الفريق الكتالوني.

ويملك هالاند شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 175 مليون يورو حتى عام 2025.