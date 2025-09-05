غارة جوية إسرائيلية تدمر برجا سكنيا في منطقة أنصار غربي مدينة غزة

أكبر مكاسب المنتخب السعودي من مواجهة مقدونيا الشمالية (فيديو)

مباراة السعودية ومقدونياالمصدر: حساب المنتخب السعودي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 9:36 ص

حقق المنتخب السعودي فوزًا مثيرًا على حساب مقدونيا الشمالية بنتيجة 2-1 أمس الخميس في تجربة ودية أقيمت على هامش معسكر الأخضر في التشيك.

وسجل ثنائية المنتخب السعودي فراس البريكان وعبد الله الحمدان، بعدما تقدّم المنتخب المقدوني.

ويستعد الأخضر السعودي لخوض ودية ثانية في معسكره أمام منتخب التشيك يوم 8 سبتمبر الجاري.

وأكد حسين عبد الغني، نجم المنتخب السعودي السابق، عبر قناة MBC أن الأخضر حقق مكسبًا مهمًا في مواجهة مقدونيا الشمالية بعدما اقتنص فوزًا معنويًا وحرص على تجربة أغلب لاعبيه.

وأضاف: "أكبر مكسب في المباراة وأكثر ما أعجبني أن المهاجمين سجّلوا وهزّوا الشباك، وهو أمر يحتاجه المنتخب السعودي في الوقت الحالي ليحصل اللاعبون على الثقة".

وتابع:" الفترة القادمة ليست سهلة وتحتاج إلى عمل شاق من أجل بلوغ كأس العالم 2026 وأنا متفائل بالتأهل".

 وأتم قائلاً:" المنتخب السعودي استفاد الكثير من ودية مقدونيا الشمالية واطمأن على عدة عناصر مهمة ومؤثرة".

 ويلعب المنتخب السعودي في ملحق تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا في المجموعة التي تضم العراق وإندونيسيا.

