مفاجأة كبيرة في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

تصدر لاعبو ريال مدريد بطل أوروبا 2023 ـ 2024، وبروسيا دورتموند وصيفه، المشهد خلال الإعلان عن التشكيلة المثالية لنسخة المسابقة التي أسدل عليها الستار السبت في ملعب ويمبلي بفوز الفريق الملكي (2 ـ 0) متوجا موسمه الرائع بالحصول على اللقب 15 لأمجد الكؤوس الأوروبية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الإثنين عن الجوائز الفردية لدوري أبطال أوروبا فضلا عن التشكيلة المثالية التي ضمت 8 لاعبين من ريال مدريد البطل وبروسيا دورتموند الوصيف بالتساوي بين الفريقين فيما خلت من هداف النسخة الحالية كيليان مبابي، النجم المثير للجدل.

وسجل مبابي 8 أهداف في 12 مباراة في نسخة العام الحالي من دوري الأبطال، متوجا بجائزة أفضل هداف، بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ، لكن مبابي صنع 4 أهداف لزملائه فيما خلا رصيد كين من التمريرات الحاسمة، لكن قائد منتخب إنجلترا حجز مكانه في التشكيلة المثالية.