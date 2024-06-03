مفاجأة كبيرة في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا
تصدر لاعبو ريال مدريد بطل أوروبا 2023 ـ 2024، وبروسيا دورتموند وصيفه، المشهد خلال الإعلان عن التشكيلة المثالية لنسخة المسابقة التي أسدل عليها الستار السبت في ملعب ويمبلي بفوز الفريق الملكي (2 ـ 0) متوجا موسمه الرائع بالحصول على اللقب 15 لأمجد الكؤوس الأوروبية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الإثنين عن الجوائز الفردية لدوري أبطال أوروبا فضلا عن التشكيلة المثالية التي ضمت 8 لاعبين من ريال مدريد البطل وبروسيا دورتموند الوصيف بالتساوي بين الفريقين فيما خلت من هداف النسخة الحالية كيليان مبابي، النجم المثير للجدل.
وسجل مبابي 8 أهداف في 12 مباراة في نسخة العام الحالي من دوري الأبطال، متوجا بجائزة أفضل هداف، بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ، لكن مبابي صنع 4 أهداف لزملائه فيما خلا رصيد كين من التمريرات الحاسمة، لكن قائد منتخب إنجلترا حجز مكانه في التشكيلة المثالية.
وشكل غياب مبابي عن الـ11 الأفضل للمسابقة الأوروبية مفاجأة بحسب الكثير من الصحف الفرنسية، فيما ضمت التشكيلة لاعبا واحدا من باريس سان جيرمان وهو فييتينا لاعب خط الوسط.
وضمت التشكيلة حارس مرمى بروسيا دورتموند كوبيل، بجانب 3 آخرين من زملائه وهم لاعبا الدفاع ماتسين وهوميلس ولاعب خط الوسط سابتيزير.
وتم اختيار 4 لاعبين من ريال مدريد يتقدمهم جود بيلنغهام وفينيسيوس جونيور وأنطونيو روديغر وداني كارفخال.
وساهم جونيور وكارفخال بشكل كبير في تتويج الميرينغي باللقب بعد تسجيلهما هدفي الفوز في نهائي ويمبلي أمام دورتموند.
وضمت تشكيلة دوري أبطال أوروبا المثالية أيضا كلا من مهاجم مانشستر سيتي فيل فودين ولاعب باريس سان جيرمان فيتينيا ومهاجم بايرن ميونخ هاري كين.
وكان ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، حصدا جوائز الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024، حيث تم اختيار فينيسيوس جونيور، كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم 2023/2024 فيما تم اختيار بيلنغهام أفضل لاعب شاب في المسابقة.
وقدم فينيسيوس سلسلة من العروض الرائعة مع ريال مدريد على امتداد سباق دوري الأبطال، حيث سجل 6 أهداف، من بينها 3 أهداف في النهائي ونصف النهائي أمام عملاقي الكرة الألمانية بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.