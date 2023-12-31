"مشاهدتهم أمر مروع".. انتقادات لمانشستر يونايتد بعد الخسارة أمام نوتنغهام
عاد مانشستر يونايتد إلى أرض الواقع بالهزيمة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوتنغهام فورست، أمس السبت، بعدما أعاد الفوز المذهل على أستون فيلا 3-2، الأمل لجماهير يونايتد قبل أربعة أيام.
واستمر تذبذب مستوى مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعدما خسر الفريق مباراته التاسعة في الدوري من أصل 20 خاضها، ليظل في المركز السابع في الترتيب بفارق 11 نقطة خلف ليفربول المتصدر.
وخسر يونايتد 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الهزائم بحلول نهاية العام منذ موسم 1930-1931 بعد تعرضه لأول خسارة له على ملعب فورست منذ 29 عاما.
وقال جيمي ريدناب لشبكة "سكاي سبورتس: "مستوى مانشستر يونايتد متذبذب جدا، مشاهدتهم أمر مروع، ليس لديهم نهم أو رغبة حقيقية، ويبدو أنهم يلعبون بالإكراه، ليس هناك ما يكفي من الطموح أو الرغبة.
واتفق مدافع يونايتد السابق غاري نيفيل مع ذلك.
وقال نيفيل: "لا يوجد نمط للعب، أجد صعوبة في رؤية ما يحاولون القيام به".
وحقق يونايتد أرقاما سيئة؛ إذ خسر تسع مرات في أول 20 مباراة في الدوري في موسم واحد للمرة الأولى منذ 1989-1990، وهو العدد نفسه من الهزائم التي تلقاها طوال الموسم الماضي في الموسم الأول للمدرب إريك تين هاغ.
وقال تين هاغ، الذي فاز فريقه بكأس الرابطة واحتل المركز الثالث في الدوري بنهاية الموسم الماضي: "قدمنا أداء أعلى من المتوقع العام الماضي، وهذا العام نقدم أداء أقل من المنتظر حتى الآن، علينا أن نرفع المستوى وأن نتقدم، يجب أن أقود هذه العملية".
وجمع يونايتد، الذي ودّع دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة، 31 نقطة بفارق تسع نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.
ويحتل يونايتد المركز الثالث في قائمة الفرق الأقل تسجيلا خلف بيرنلي وشيفيلد يونايتد.
وأوضح تين هاغ: "الترتيب لا يكذب، لكنكم رأيتم أننا قارعنا آرسنال وليفربول وأستون فيلا".
وأبقت الخسارة على ملعب فورست الضغط على تين هاغ، بعد استحواذ مجموعة إنيوس المملوكة لجيم راتكليف على يونايتد.
وشاهد ديف برايلسفورد، المدير الرياضي لإنيوس، والذي بات مسؤولا في يونايتد، مباراة الفريق على ملعب فورست.
وأشار تين هاغ: "بالتأكيد سيرى أن لدينا مشاكلنا وأننا نريد البناء على (الفوز على أستون فيلا)، ولكن مرة أخرى كان علينا استبدال المهاجم".
وغاب راسموس هويلوند مهاجم يونايتد عن مباراة فورست، بسبب المرض، بعد أن سجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضد أستون فيلا.