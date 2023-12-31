"مشاهدتهم أمر مروع".. انتقادات لمانشستر يونايتد بعد الخسارة أمام نوتنغهام

واستمر تذبذب مستوى مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعدما خسر الفريق مباراته التاسعة في الدوري من أصل 20 خاضها، ليظل في المركز السابع في الترتيب بفارق 11 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

وخسر يونايتد 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الهزائم بحلول نهاية العام منذ موسم 1930-1931 بعد تعرضه لأول خسارة له على ملعب فورست منذ 29 عاما.

وقال جيمي ريدناب لشبكة "سكاي سبورتس: "مستوى مانشستر يونايتد متذبذب جدا، مشاهدتهم أمر مروع، ليس لديهم نهم أو رغبة حقيقية، ويبدو أنهم يلعبون بالإكراه، ليس هناك ما يكفي من الطموح أو الرغبة.

واتفق مدافع يونايتد السابق غاري نيفيل مع ذلك.

وقال نيفيل: "لا يوجد نمط للعب، أجد صعوبة في رؤية ما يحاولون القيام به".