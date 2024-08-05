أعلن نادي لايبزيغ رسميا تمديد إعارته للهولندي تشافي سيمونز لمدة موسم مقبل قادما من باريس سان جيرمان.

وبهذا الإعلان قطع الفريق الألماني الطريق أمام برشلونة، الذي يعتبر اللاعب أحد أبرز أحلامه في الميركاتو الحالي، الذي يواجه فيه النادي الكتالوني صعوبات كبيرة في ضم لاعبين؛ بسبب الأزمات المالية التي تتطلب منه بيع لاعبين آخرين كبار بفريقه.

وكان النجم البالغ من العمر 21 عاما، تألق بشكل كبير في الموسم الماضي مع لايبزيغ، حيث سجل 10 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة في 43 مباراة.

وبجانب تألقه مع الفريق الألماني، لفت سيمونز الأنظار مع منتخب هولندا في يورو 2024 هذا الصيف، ليصبح هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، على رأسها برشلونة، النادي الذي نشأ في صفوفه، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ولكن لايبزيغ وجه صدمة للأندية الراغبة في اللاعب، بإعلانها تمديد إعارته لموسم إضافي، حتى صيف 2025.

وأعرب سيمونز عن سعادته بالاستمرار مع النادي الألماني، قائلا: "كل ما كنت أتوقعه عندما انضممت إلى لايبزيغ تحقق، لقد وجدت فريقا رائعا منذ البداية، وشعرت بثقة الجميع فيّ، وتمكنت من التطور كلاعب وكشخص".

وأضاف: "أشعر وكأنني في بيتي هنا، وأنا سعيد باللعب لموسم آخر مع هذا النادي وهذه الجماهير، أنا جاهز لصنع التاريخ".

ومن المقرر أن يرتدي تشافي سيمونز القميص رقم 10 مع لايبزيغ.