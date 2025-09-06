ما المادة التي تناولها حسين الشحات أثناء مباراة مصر وتونس؟ (صور)

أثار حسين الشحات، نجم الأهلي المصري، جدلاً واسعاً خلال مباراة منتخب مصر الثاني الودية مساء اليوم السبت ضد منتخب تونس للمحليين على ملعب "هيئة قناة السويس" بالإسماعيلية.

وظهر الشحات على مقاعد البدلاء بعد مرور 16 دقيقة وهو يتناول مادة في فمه؛ ما أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصدر مطلع داخل منتخب مصر لـ"إرم نيوز" فإن الشحات تناول مكملا غذائيا "جيل"، وهو أمر متداول بين عدد كبير من لاعبي الكرة المصرية.

وأوضح أن هذا المنتج يمنح اللاعبين الطاقة ويحتوي على مكونات تساعد العضلات على الاستشفاء.

وأكد أن هذا المنتج لا يشمل أي مواد محظورة ولا يدرج تحت طائلة المواد المنشطة.

وكان منتخب مصر قد فاز على حساب تونس بهدف سجله محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وحرص منتخب مصر الثاني بقيادة مدربه حلمي طولان على منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء في الشوط الثاني ولكن حسين الشحات لم يشارك في اللقاء.

ويلتقي المنتخبان في مباراة ودية ثانية على الملعب نفسه استعداداً لبطولة كأس العرب في شهر ديسمبر المقبل.