كشفت تقارير إخبارية أن فرص نادي الزمالك المصري في ضم النجم المغربي أشرف بن شرقي خلال الميركاتو الصيفي الحالي أصبحت كبيرة بعد دخول نجم النادي وقائده التاريخي عبد الرزاق شيكابالا.

ووفقا لما أورده الإعلامي محمد الليثي في قناة "أون تايم سبورت، فإن الأوضاع تغيرت بخصوص موقف بن شرقي من العودة للزمالك في تجربة ثانية بعد أن حمل ألوان الفريق في 2019.

وأضاف الليثي قائلا: "الأمور أحسن بكثير لأن يكون بن شرقي لاعبا جديدا للزمالك، بعد أن استجاب اللاعب لمبدأ التخفيض في طلباته المالية، كما أن رشيد بن شرقي تواصل مع مسؤولي النادي وأكد أنه في المراحل الأخيرة لإقناع أشرف بن شرقي بقبول العرض البالغ مليون دولار في السنة".

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وتابع: "من خلال مصادنا في إعداد البرنامج، كان هناك تواصل بين النجم شيكابالا مع زميله السابق أشرف بن شرقي لإقناعه بقبول العودة للزمالك، واللاعب منفتح على العرض بعد تدخل شيكابلا، رغم أن راتبه عال وفرصة انتقاله لأحد الأندية الخليجية لا تزال واردة".

وطالبت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك عبر منصات التواصل الاجتماعي بإعادة بن شرقي كأفضل خيار لدعم خط هجوم الفريق.

يذكر أن بن شرقي أصبح لاعبًا حرًا، بعد رحيله عن صفوف الريان القطري موسم واحد.

ولعب بن شرقي مع الزمالك منذ يوليو 2019 قادمًا من الهلال السعودي، ورحل في صيف 2022، وانضم بعد ذلك إلى نادي الجزيرة الإماراتي، ثم انتقل إلى الريان القطري.