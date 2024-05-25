رامي ربيعة ينهي سلسلة تاريخية لنجم الترجي التونسي

نجح مدافع الأهلي رامي ربيعة في وضع حد للإنجاز الشخصي التاريخي لحارس مرمى الترجي أمان الله مميش في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخلال مباراة الإياب للدور النهائي للمسابقة بين الترجي والأهلي السبت في ستاد القاهرة، سجل ربيعة هدفا مبكرا للأهلي منذ الدقيقة الثالثة ليضع حدا لصمود مميش وحفاظه على نظافة شباكة في 11 مباريات كاملة في نسخة واحدة من دوري الأبطال، من بينها 10 متتالية وذلك في إنجاز غير مسبوق لحراس المرمى في تاريخ دوري أبطال إفريقيا.

وفي مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي على ملعب رادس والتي حسمها التعادل دون أهداف، نجح أمان الله مميش (20 عاما) في تحقيق ذلك الإنجاز الذي كان بحوزة أسطورة حراسة المرمى في الأهلي ومنتخب مصر عصام الحضري، الذي كان حقق مع ناديه سلسلة امتدت 10 مباريات من دون أن يتلقى أهدافا، وذلك في نسخة 2005 التي توّج فيها فريق القلعة الحمراء باللقب.