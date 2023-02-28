تأثر أماندا زوجة مارتينيز لحظة تسلمه جائزة ذا بيست (فيديو)
بدا التأثر على أماندا مارتينيز زوجة حارس المرمى الأرجنتيني إميليانو مارتينيز بعد إعلان فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم في حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) لاختيار الأفضل للعام الماضي 2022، وذلك بعدما قاد الأرجنتين للفوز بلقبها الثالث في تاريخ كأس العالم.
وكان حارس مرمى أستون فيلا شخصية رئيسية في فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022، حيث قام بالعديد من التصديات المذهلة ولحظات من البراعة لقيادة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى لقبها العالمي الثالث بعد عامي 1978 و1986.
وكان مارتينيز رائعًا في ركلات الترجيح مرتين ودافع عن مرماه بشكل مذهل خلال الوقت الإضافي من المباراة النهائية ضد فرنسا قبل أن يقود الأرجنتين للفوز بركلات الترجيح.
وحققت الأرجنتين بقيادة ميسي حلما طال انتظاره وحصدت لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفور الإعلان عن فوزه متفوقا على البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الذي غاب عن الحفل والمغربي ياسين بونو، تبادل قبلة رومانسية مع زوجته أماندا التي كانت تجلس يساره قبل أن يقف ويحتضن بونو وبعدها تحرك نحو المسرح وصافح بعض الحضور قبل الصعود لاستلام الجائزة.
وخلال إلقاء حارس أستون فيلا كلمة عقب تسلمه الجائزة جاءت الكاميرا على أماندا وبدت متأثرة وعلى وشك البكاء من السعادة بتكريم زوجها.
وتزوج مارتينيز أماندا "ماندينا" في عام 2017. ولدى الزوجين ابن "سانتي" وابنة "أفا". وتمتلك أماندا مارتينيز شركة خاصة في تصميم الأزياء، وقد ولدت في مار ديل بلاتا، وهو نفس المكان الذي ولد فيه زوجها، وهي تكبر زوجها بنحو ثمانية شهور.
وأثناء صعوده على المسرح لتسلم جائزته وإلقاء كلمة جاءت الكاميرات على قائده ليونيل ميسي الذي يجلس في الصف الأمامي وكان يضحك وسعيدا بفوز مواطنه وزميله.
وبدأ مارتينيز البالغ عمره 30 عاما مسيرته المهنية في 2011-2012 عندما انضم إلى آرسنال الإنجليزي وأمضى 10 سنوات مع النادي اللندني بما في ذلك بعض الانتقالات على سبيل الإعارة إلى أكسفورد يونايتد وشيفيلد وينزداي وروثرهام يونايتد وولفرهامبتون واندرارز وخيتافي وريدينغ قبل أن يستقر في أستون فيلا الذي انضم له موسم 2020-2021.
وقاد مارتينيز منتخب الأرجنتين لكأس كوبا أمريكا في 2021 وتم ترشيحه لجائزة أفضل حارس في العالم وتوج بجائزة أفضل حاس في مونديال قطر قبل أن يحصد نفس الجائزة في جوائز "ذا بيست" من الفيفا.