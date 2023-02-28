تأثر أماندا زوجة مارتينيز لحظة تسلمه جائزة ذا بيست (فيديو)



بدا التأثر على أماندا مارتينيز زوجة حارس المرمى الأرجنتيني إميليانو مارتينيز بعد إعلان فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم في حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) لاختيار الأفضل للعام الماضي 2022، وذلك بعدما قاد الأرجنتين للفوز بلقبها الثالث في تاريخ كأس العالم.

وكان حارس مرمى أستون فيلا شخصية رئيسية في فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022، حيث قام بالعديد من التصديات المذهلة ولحظات من البراعة لقيادة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى لقبها العالمي الثالث بعد عامي 1978 و1986.

وكان مارتينيز رائعًا في ركلات الترجيح مرتين ودافع عن مرماه بشكل مذهل خلال الوقت الإضافي من المباراة النهائية ضد فرنسا قبل أن يقود الأرجنتين للفوز بركلات الترجيح.