الأهلي يعرض "القندوسي" للبيع ويعيد تشكيل إدارة التعاقدات

أعلن الأهلي المصري، اليوم الأحد، قرارات رسمية بعد التحقيق في التصريحات الصادرة عن اللاعب الجزائري أحمد القندوسي نجم الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم الحالي.

وأكد القندوسي في تصريحات تليفزيونية أن اللعب للأهلي يستدعي المرور على عدة وكلاء، موضحًا أن سبب فشل انضمام مواطنه زين الدين بلعيد للأهلي كان بسبب فرض وكيل بعينه عليه، وهو ما رفضه اللاعب.

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وأكد البيان الصادر عن الأهلي، أنه بعد الانتهاء من التحقيقات التي دارت في الـ48 ساعة الماضية تم الاستقرار على عدم وجود مخالفة بشأن التفاوض مع بلعيد.

وأشار البيان إلى أن محمد رمضان المدير الرياضي قرر اتخاذ كل الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا إلى ما بدر منه.

وقرر رمضان أيضًا إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

ويرأس أمير توفيق منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي منذ عام 2019 خلفًا لمحمد فضل.