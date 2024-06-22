أردا غولر
أردا غولررويترز

سرّ غياب أردا غولر عن تشكيل تركيا الأساسي أمام البرتغال

أثار غياب أردا غولر ، نجم ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل منتخب تركيا الأساسي لخوض مباراة البرتغال جدلًا واسعًا.

ويلعب منتخب تركيا ضد البرتغال، اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

وافتتح المنتخب التركي مشواره بالمجموعة السادسة بفوز مثير على جورجيا بنتيجة 3-1 كما تغلب منتخب البرتغال على التشيك بنتيجة 2-1.

أخبار ذات صلة
رونالدو ضد غولر.. صدام بين تاريخ ومستقبل ريال مدريد في يورو 2024

وقال فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، في تصريحات إعلامية إنه تحدث مع غولر ومع طبيب المنتخب بخصوص حالة اللاعب الصحية.

وأضاف: "لم نرغب في المخاطرة. أتمنى من كل قلبي ألا نحتاج إليه في الشوط الثاني. لقد كان مرهقًا للغاية".

وتألق غولر بشكل لافت في مباراة جورجيا وسجل هدفًا وقدم مستويات رائعة خلال لقائه الأول ببطولة كأس أوروبا.

وتعادل منتخب التشيك في وقت سابق اليوم السبت مع جورجيا بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

يورو 2024
المنتخب البرتغالي

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com