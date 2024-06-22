سرّ غياب أردا غولر عن تشكيل تركيا الأساسي أمام البرتغال

أثار غياب أردا غولر ، نجم ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل منتخب تركيا الأساسي لخوض مباراة البرتغال جدلًا واسعًا.

ويلعب منتخب تركيا ضد البرتغال، اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

وافتتح المنتخب التركي مشواره بالمجموعة السادسة بفوز مثير على جورجيا بنتيجة 3-1 كما تغلب منتخب البرتغال على التشيك بنتيجة 2-1.