سرّ غياب أردا غولر عن تشكيل تركيا الأساسي أمام البرتغال
أثار غياب أردا غولر ، نجم ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل منتخب تركيا الأساسي لخوض مباراة البرتغال جدلًا واسعًا.
ويلعب منتخب تركيا ضد البرتغال، اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.
وافتتح المنتخب التركي مشواره بالمجموعة السادسة بفوز مثير على جورجيا بنتيجة 3-1 كما تغلب منتخب البرتغال على التشيك بنتيجة 2-1.
وقال فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، في تصريحات إعلامية إنه تحدث مع غولر ومع طبيب المنتخب بخصوص حالة اللاعب الصحية.
وأضاف: "لم نرغب في المخاطرة. أتمنى من كل قلبي ألا نحتاج إليه في الشوط الثاني. لقد كان مرهقًا للغاية".
وتألق غولر بشكل لافت في مباراة جورجيا وسجل هدفًا وقدم مستويات رائعة خلال لقائه الأول ببطولة كأس أوروبا.
وتعادل منتخب التشيك في وقت سابق اليوم السبت مع جورجيا بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية للمجموعة السادسة.