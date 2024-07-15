برشلونة يتلقى نبأ صادما بشأن أراوخو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة تلقى نبأً صادمًا بخصوص لاعبه رونالد أراوخو، الذي تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب أوروغواي في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وغادر رونالد أراوخو ملعب مباراة أوروغواي والبرازيل في الدقيقة 33 بعد إصابته على مستوى العضلة الخلفية في ربع نهائي كوبا أمريكا.

وغاب أراوخو عن المشاركة في مباراة أوروغواي ضد كندا، في مباراة تحديد المركز الثالث، بسبب الإصابة.

وقالت صحيفة سبورت" في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن "أراوخو سيصل إلى برشلونة خلال الـ48 ساعة المقبلة لإجراء فحوصات طبية دقيقة لتحديد حجم إصابته وموضعها تحديدًا".

وأضاف التقرير: "الإصابة قد تجبر اللاعب على الخضوع لعملية جراحية".

وتابع: "لكن لا يزال القرار النهائي بخصوص العملية غير مؤكد، وسيتم اتخاذه قريبًا بعد تحليل اللاعب لمميزات وعيوب الخضوع للجراحة التي قد تُبعده عن الملاعب لمدة أربعة أشهر تقريبًا".

وأردف التقرير: "حال أثبتت الفحوصات الطبية أن أراوخو يحتاج إلى تدخل جراحي، فإنه سيغيب بذلك عن فترة الإعداد بالكامل ثم انطلاق الموسم الجديد، أما في حال جاءت الإصابة عبارة عن شد عضلي فقط في العضلة الضامة، سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين بالتالي سيغيب أيضًا عن فترة الإعداد، لكنه سيلحق بانطلاق الموسم".

وتأتي هذه الإصابة التي تعرض لها أراوخو في ظل التكهنات حول مستقبل اللاعب، ووجود مفاوضات من النادي الكتالوني لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2026.