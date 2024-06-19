الكشف عن القيمة المالية للفائز بدوري أبطال آسيا للنخبة
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن الفائز بدوري أبطال آسيا الجديد للنخبة سيحصل على ما لا يقل عن 12 مليون دولار في دعم كبير للأندية في المنطقة.
وتعد البطولة، التي ينطلق دورها التمهيدي في أغسطس، في قلب عملية تطوير كبيرة لكرة القدم للأندية في جميع أنحاء القارة وتضم 27 ناديًا من 12 دولة بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية.
وزادت قيمة جائزة المركز الأول بواقع ثلاثة أضعاف عن المبلغ الذي فاز به العين الإماراتي في مايو الماضي في النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا بصيغته السابقة.
وستشارك خمسة أندية في التصفيات التمهيدية لدوري أبطال آسيا للنخبة خلال الفترة من السادس إلى الـ13 من أغسطس، إذ ينضم فريقان إلى الأندية الـ22 التي تأهلت مباشرة للدور الرئيس.
وسيواجه الغرافة القطري الفائز من المواجهة بين شباب الأهلي الإماراتي وفريق إيراني لم يتحدد حتى الآن، بينما سيواجه شاندونغ تايشان الصيني فريق بانكوك يونايتد التايلاندي في القسم الشرقي.
وستسحب قرعة الدور الرئيس، الذي سيتم خلاله تقسيم الأندية إلى قسمين (الغرب والشرق)، في الـ16 من أغسطس على أن تقام المباريات في الفترة من الـ16 من سبتمبر إلى الـ19 من فبراير.
وستتأهل الفرق الثماني الأولى من كل قسم لدور الـ16، والذي سيتم خوضه بصيغة الذهاب والإياب مع تأهل الفائزين إلى سلسلة نهائيات ستقام في بلد واحد.
وستستضيف السعودية هذه المباريات من مواجهة واحدة في دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي في الفترة من الـ25 من أبريل إلى الرابع من مايو.