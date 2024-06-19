الكشف عن القيمة المالية للفائز بدوري أبطال آسيا للنخبة

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن الفائز بدوري أبطال آسيا الجديد للنخبة سيحصل على ما لا يقل عن 12 مليون دولار في دعم كبير للأندية في المنطقة.

وتعد البطولة، التي ينطلق دورها التمهيدي في أغسطس، في قلب عملية تطوير كبيرة لكرة القدم للأندية في جميع أنحاء القارة وتضم 27 ناديًا من 12 دولة بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية.

وزادت قيمة جائزة المركز الأول بواقع ثلاثة أضعاف عن المبلغ الذي فاز به العين الإماراتي في مايو الماضي في النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا بصيغته السابقة.