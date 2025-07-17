وسام أبو علي يهدد الأهلي المصري بتصعيد غير مسبوق

اشتعلت الأزمة بين الأهلي المصري ولاعبه الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتلقى اللاعب عرضًا للرحيل إلى الدوري الأمريكي وتحديدًا من فريق كولومبوس كرو في الانتقالات الصيفية الجارية.

ويضغط وسام أبو علي من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر، وانقطع عن تدريبات الأهلي استعدادًا للموسم الجديد.

وأعلن الأهلي صباح اليوم الخميس استبعاد اللاعب الفلسطيني من معسكر الإعداد المقرر في تونس بسبب انقطاعه عن التدريبات بجانب غيابه عن الجلسات العلاجية والقياسات البدنية.

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تصعيد جديد

في المقابل، أكد مصدر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز" أن وسام أبو علي يستعد لشكوى النادي رسميًّا في خطوة تصعيدية جديدة.

وأوضح أن وسام يجمع حاليًّا جميع التعليقات السلبية ضده من الجماهير والتهديدات لتقديم شكوى وفسخ تعاقده.

وتابع أن وسام أغلق كل شيء من الممكن أن يتسبب في بقائه داخل الاهلي ويصمم على الرحيل بأي شكل.

وأتم قائلًا:" وسام أبو علي في الفترة الحالية يجهز متعلقاته للرحيل عن مصر خاصة أن لديه جواز سفر آخر غير الذي تم تسليمه للأهلي".

وانضم وسام أبو علي للأهلي في شهر يناير 2024 قادمًا من سيريوس السويدي، وتألق بشكل لافت، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا وفاز بلقب هداف الدوري المصري.