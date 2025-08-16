logo
ماذا قدم سعود عبد الحميد في ظهوره الأول مع لانس الفرنسي؟ (فيديو)

ماذا قدم سعود عبد الحميد في ظهوره الأول مع لانس الفرنسي؟ (فيديو)
سعود عبد الحميد في مباراة لانس ضد ليون بالدوري الفرنسيالمصدر: مواقع التواصل
16 أغسطس 2025، 10:41 م

خاض سعود عبد الحميد، ظهير أيمن المنتخب السعودي، أول مباراة بقميص فريقه الجديد لانس الفرنسي.

وانضم سعود إلى صفوف لانس قادماً من روما الإيطالي على سبيل الإعارة حتى صيف 2026.

 وافتتح لانس مشواره في الدوري الفرنسي، مساء السبت، بالهزيمة أمام ليون بهدف دون رد سجله اللاعب جيورج ميكوتادزي.

وشارك سعود عبد الحميد بديلاً للاعب روبن أغويلار في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب لانس.

 ونال سعود تقييماً 6.8 بحسب موقع "سوفا سكور"، رغم قلة الدقائق التي لعبها في المباراة بعد مشاركته كبديل.

وخاض اللاعب السعودي 10 دقائق وقدم 4 تمريرات بدقة تامة، وخاض 3 صراعات ثنائية فاز باثنين منها، كما خسر الاستحواذ مرتين.

وراوغ سعود مرتين من بينها مرة واحدة بنجاح، ولفت الأنظار بجاهزيته مع الفريق الفرنسي.

 وكان اللاعب السعودي، صاحب الـ26 عاماً، قد خاض 8 مباريات مع فريقه السابق روما الإيطالي، وسجل هدفاً وصنع آخر.

ولعب سعود أيضاً بقميص الاتحاد والهلال في الدوري السعودي قبل رحيله إلى روما في صيف 2024.

