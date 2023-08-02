كريستيانو رونالدو يتفاعل مع اعتذار مارسيلو للوسيانو سانشيز (صورة)
تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي مع اعتذار زميله السابق في ريال مدريد ولاعب فلومينينسي للوسيانو سانشيز لاعب أرجنتينيوس.
وخرج مارسيلو مطرودًا من مباراة الفريقين بعدما تسبب في إصابة مروعة للوسيانو.
وشوهد مارسيلو يبكي في الملعب بعدما لاحظ الإصابة التي تسبب بها للوسيانو الذي كسِرت ساقه.
ونشر مارسيلو عبر إنستغرام :" اليوم كان عليَّ أن أعيش لحظة صعبة للغاية على أرض الملعب. لقد جرحت زميلًا عن غير قصد. أود أن أتمنى لك أفضل شفاء ممكن، لوتشيانو سانشيز".
وتفاعل عدد من نجوم كرة القدم بينهم فينيسيوس جونيور وكريستيانو رونالدو مع اعتذار مارسيلو لنجم أرجنتينيوس حيث لاقى الحادث تفاعلًا عالميًّا.
وبحسب التقارير فإن لوسيانو سانشيز تعرض إلى كسر كامل في الركبة وسيخضع لعملية جراحية ويتراوح وقت التعافي بين 8 و12 شهرًا".
وكان لاعب أرجنتينوس، غابرييل أفالوس، أحرز هدف تقدم فريقه في الدقيقة الـ 14 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة الـ 87 من عمر الشوط الثاني، أحرز لاعب فلومينيسي، صامويل كزافييه، هدف التعادل، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.