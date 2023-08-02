كريستيانو رونالدو يتفاعل مع اعتذار مارسيلو للوسيانو سانشيز (صورة)

وخرج مارسيلو مطرودًا من مباراة الفريقين بعدما تسبب في إصابة مروعة للوسيانو.

وشوهد مارسيلو يبكي في الملعب بعدما لاحظ الإصابة التي تسبب بها للوسيانو الذي كسِرت ساقه.

ونشر مارسيلو عبر إنستغرام :" اليوم كان عليَّ أن أعيش لحظة صعبة للغاية على أرض الملعب. لقد جرحت زميلًا عن غير قصد. أود أن أتمنى لك أفضل شفاء ممكن، لوتشيانو سانشيز".

وتفاعل عدد من نجوم كرة القدم بينهم فينيسيوس جونيور وكريستيانو رونالدو مع اعتذار مارسيلو لنجم أرجنتينيوس حيث لاقى الحادث تفاعلًا عالميًّا.