تعرض الفرنسي رافائيل فاران، المنضم حديثًا لفريق كومو الإيطالي، للإصابة في ظهوره الأول مع الفريق خلال مواجهة سامبدوريا ضمن منافسات كأس إيطاليا، مساء الأحد.

وشارك نجم مانشستر يونايتد السابق في مباراة كومو ضد سامبدوريا ضمن منافسات دور الـ64 بكأس إيطاليا، حيث بدأ في التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن فاران لم يستطع إكمال المباراة بعد تعرضه لإصابة في قدمه اليسرى، ونتيجة لذلك تم استبداله في الدقيقة الـ20، بعد أن قام الجهاز الطبي للفريق الإيطالي بتقييم حالته على أرض الملعب، وقرر عدم السماح بمواصلته للعب.

وكانت مباراة سامبدوريا لنظيره كومو في الجولة الأولى من كأس إيطاليا، والتي خسرها الفريق بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي، بمثابة أول ظهور لفاران مع فريقه الجديد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد؛ بسبب عدم تعافيه من الإصابات التي عطلت مسيرته، وأبعدته عن يورو 2024 مع منتخب بلاده.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا 95 مباراة مع يونايتد قبل أن يعلن قرار رحيله في مايو الماضي.

كان الفرنسي يأمل بداية جديدة مع الفريق الإيطالي، لكنه تعرض لانتكاسة قاسية بعد إصابته.

وبعد فترة وجيزة، شوهد فاران جالسًا على مقاعد البدلاء، وركبته اليسرى مغطاة بضمادات.

ولا تُعد هذه الإصابة جديدة على مدافع ريال مدريد الأسبق، الذي غاب كثيرًا عن الملاعب في آخر 3 سنوات بسبب إصاباته المختلفة.

ولم يعلن النادي الإيطالي، حتى الآن، عن تفاصيل إصابة اللاعب ومدة غيابه عن الملاعب الفترة المقبلة.