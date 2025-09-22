أعلى من العارضة.. قفزة خرافية جديدة من كريستيانو رونالدو (صورة)

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي من جديد إعجاب المشجعين بعد لقطة مثيرة خلال المواجهة التي جمعت فريقه مساء السبت مع نادي الرياض في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقاد رونالدو النصر لاكتساح ضيفه الرياض بنتيجة (5 ـ 1) في الجولة الثالثة وتحقيق العلامة الكاملة في 3 مباريات حتى الآن في بداية لافتة للفريق محليا بعد الفوز في دوري أبطال آسيا2 على إستقلول الطاجيكي (5 ـ0).

وانتزع النصر، الذي أنهى الموسم الماضي من سباق الدوري في المركز الثالث، الصدارة في دوري روشن بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس.

وتداولت منصات التواصل لقطة فريدة ومذهلة بطلها كريستيانو رونالدو الذي ظهر في قفزة كبيرة لتسديد كرة رأسية في مناطق جزاء نادي الرياض؛ ما أثار فضول المتابعين وإعجابهم بالصعود القوي للنجم البرتغالي.

وعلى الرغم من بلوغه سن الأربعين و7 أشهر فإن رونالدو نجح في القفز أعلى من العارضة في لقطة علق بعض النشطاء على كون اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين قد يعجزوا على أن يأتوا مثلها.

وظهر في الصورة 6 مدافعين من الرياض داخل مناطق الجزاء بجانب رونالدو ولاعب من النصر، فيما ظهر بوضوح أن النجم البرتغالي كان أعلى من الجميع حيث سدد كرة رأسية علت العارضة بقليل.

وسيبلغ النجم البرتغالي الذي يمتد عقده مع النصر حتى يونيو 2027 عامه الحادي والأربعين في فبراير المقبل ورغم ذلك لا يزال يقدم مستويات كروية مذهلة؛ إذ أحرز يوم السبت هدفين في فوز النصر على الرياض 5 ـ1.

وأصبح بحوزة كريستيانو رونالدو 945 هدفا في طريقه لبلوغ الألف هدف وهو طموحه الذي لم يحققه أي لاعب في تاريخ كرة القدم.

ويحتل رونالدو المركز الثالث حاليا في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 أهداف فيما يتصدر زميله في الفريق ومواطنه جواو فيليكس السباق برصيد 5 أهداف في 3 مباريات.