ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على أحد

حقق الأهلي الفوز الثالث على التوالي والـ13 في دوري يلو بتجاوزه عقبة أحد 2/0 اليوم الإثنين في الجولة الـ22 من المسابقة.

وسجل هيثم محمد عسيري الهدف الأول للأهلي في المباراة في الدقيقة 10 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من حسن العلي.