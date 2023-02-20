فرحة لاعبي الأهلي
فرحة لاعبي الأهلي

ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على أحد

الأهلي حقق الفوز الثالث على التوالي والـ13 في دوري يلو.
فريق التحرير
فريق التحرير

حقق الأهلي الفوز الثالث على التوالي والـ13 في دوري يلو بتجاوزه عقبة أحد 2/0 اليوم الإثنين في الجولة الـ22 من المسابقة.

وسجل هيثم محمد عسيري الهدف الأول للأهلي في المباراة في الدقيقة 10 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من حسن العلي.

وسجل باستوس الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 65 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي مباريات أخرى فاز الحزم 2/0 على الخلود، والعروبة 2/1 على العين.

وفاز الأهلي للمرة الـ13 وتعادل 7 مرات وخسر مرتين؛ ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، وهو نفس رصيد الحزم في الصدارة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع جدة ونجران ورياض والفيصلي والجبلين في الجولات الخمس المقبلة في دوري يلو.

ترتيب دوري يلو
ترتيب دوري يلو
النادي الأهلي السعودي
الدوري السعودي
دوري يلو

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