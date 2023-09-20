جواو فيليكس.. هل وجد برشلونة القطعة المفقودة في خط هجومه؟
"أنا أستمتع الآن بلعب كرة القدم، أنا سعيد للغاية"، هكذا صرَّح البرتغالي جواو فيليكس الذي تألق بقوة في مباراة فريقه برشلونة أمام رويال أنتويرب البلجيكي، حيث قاد الفريق الإسباني للفوز بخماسية نظيفة، كان نصيبه منها تسجيل هدفين وصناعة هدف، وتوّج رجلًا للمباراة.
ومنذ فترة ليست بالبعيدة كان يشكو البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الأزمة الهجومية التي يعاني منها فريقه برشلونة، وهو ما يؤثر على الفريق الذي كان يفوز بالكاد الموسم الماضي بهدف أو هدفين على الأكثر.
وقال فيليكس عقب المباراة: "لعبنا مباراة رائعة، أنا سعيد ومستمتع، زملائي يساعدونني كثيرًا. لم أكن قادرًا على فعل ذلك من دونهم، أنا هنا لمساعدتهم مثلما يساعدونني بهدف عودة الفرحة للجماهير".
كما أشاد الإعلامي الرياضي جوسيب بيدريرول، وهو المعروف بتدعيمه لنادي ريال مدريد عبر برنامجه الشهير "الشيرنغيتو" بتألق فيليكس، قائلًا: "لابورتا كم أنت ذكي بالتعاقد مع جواو فيليكس".
ووصل فيليكس إلى هدفه التاسع في دوري أبطال أوروبا خلال 33 مباراة خاضها بالمسابقة، موزعة بين 28 مباراة مع أتلتيكو مدريد و4 مباريات مع تشيلسي الإنجليزي ومباراة مع برشلونة.
وأعاد فيليكس اكتشاف نفسه مع أول مباراة أوروبية بقميص ناديه الجديد، حيث كان متميزًا لمدة 68 دقيقة، قبل أن يتم تعويضه بزميله الشاب لامين يامال.
وتحصل فيليكس على أعلى تقييم في مباراة برشلونة وأنتويرب من موقع التقييم الشهير SofaScore بـ 9 درجات من 10.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات بلغت دقة تمريرات فيليكس الناجحة 94.3 %، بعد أن لمس الكرة في 51 مرة.
جواو فيليكس بات أيضًا رابع لاعب يسجل ويصنع خلال الظهور الأول مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004، بعد ماكسي لوبيز، وسيرجيو بوسكيتس، وفيران توريس.
الظهور الأول
وكان الظهور الأول لفيليكس بقميص برشلونة، كبديل ولمدة 10 دقائق فقط في الانتصار على أوساسونا بنتيجة (2-1) بالجولة الرابعة من الليغا.
وفي أول مشاركة له كلاعب أساسي، ضد ريال بيتيس بالجولة الخامسة، نجح في تسجيل أول أهدافه بقميص البلوغرانا، في الانتصار العريض بخماسية نظيفة.
ثم أكمل النجم البرتغالي تألقه في مباراته الثانية على التوالي، ضد رويال أنتويرب، بتسجيل هدفين وصناعة هدف في الانتصار أيضًا بخماسية.
ورفع فيليكس رصيده من الإسهامات التهديفية مع برشلونة إلى 4 أهداف في 3 مباريات، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا.
وانضم اللاعب البرتغالي إلى برشلونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من أتلتيكو مدريد.