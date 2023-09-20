جواو فيليكس.. هل وجد برشلونة القطعة المفقودة في خط هجومه؟

وقال فيليكس عقب المباراة: "لعبنا مباراة رائعة، أنا سعيد ومستمتع، زملائي يساعدونني كثيرًا. لم أكن قادرًا على فعل ذلك من دونهم، أنا هنا لمساعدتهم مثلما يساعدونني بهدف عودة الفرحة للجماهير".

كما أشاد الإعلامي الرياضي جوسيب بيدريرول، وهو المعروف بتدعيمه لنادي ريال مدريد عبر برنامجه الشهير "الشيرنغيتو" بتألق فيليكس، قائلًا: "لابورتا كم أنت ذكي بالتعاقد مع جواو فيليكس".

ووصل فيليكس إلى هدفه التاسع في دوري أبطال أوروبا خلال 33 مباراة خاضها بالمسابقة، موزعة بين 28 مباراة مع أتلتيكو مدريد و4 مباريات مع تشيلسي الإنجليزي ومباراة مع برشلونة.

وأعاد فيليكس اكتشاف نفسه مع أول مباراة أوروبية بقميص ناديه الجديد، حيث كان متميزًا لمدة 68 دقيقة، قبل أن يتم تعويضه بزميله الشاب لامين يامال.

وتحصل فيليكس على أعلى تقييم في مباراة برشلونة وأنتويرب من موقع التقييم الشهير SofaScore بـ 9 درجات من 10.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات بلغت دقة تمريرات فيليكس الناجحة 94.3 %، بعد أن لمس الكرة في 51 مرة.

جواو فيليكس بات أيضًا رابع لاعب يسجل ويصنع خلال الظهور الأول مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004، بعد ماكسي لوبيز، وسيرجيو بوسكيتس، وفيران توريس.