خليجي 25.. العراق وعمان يفتتحان البطولة بالتعادل السلبي
خيم التعادل السلبي على مواجهة العراق وعمان، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) التي افتتحت يوم الجمعة في البصرة.
وطوال 90 دقيقة من اللقاء، الذي أقيم على ملعب البصرة الدولي، لم تسفر محاولات الفريقين عن هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
وتتواصل منافسات المجموعة الأولى في اليوم الأول من البطولة، بمواجهة أخرى تقام في وقت لاحق من يوم الجمعة بين السعودية واليمن على ملعب البصرة الدولي.
وافُتتحت النسخة 25 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) اليوم الجمعة في مدينة البصرة، لتعود البطولة لأول مرة للعراق بعد غياب دام أكثر من 40 عاما.
واستضاف العراق البطولة آخر مرة عام 1979 وقد فاز باللقب.
وشهد حفل الافتتاح عرضا فنيا وغنائيا وآخر للألعاب النارية بحضور رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الذي أعلن افتتاح البطولة بحضور غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا).
وبدأ حفل الافتتاح بعرض الفرق الثمانية المشاركة في البطولة والتي تم تقسيمها إلى مجموعتين.
وقد أدى الفنان العراقي حسام الرسام أغنية حفل الافتتاح في استاد البصرة قبل انطلاق مباراة العراق وسلطنة عُمان ضمن المجموعة الأولى قبل مواجهة السعودية واليمن ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق.