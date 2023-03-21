آخر تطورات أزمة إنهاء عقد فيريرا والمدرب الجديد لنادي الزمالك
ما زالت أزمة إنهاء عقد المدرب جيسوالدو فيريرا تمثل "صداعًا" داخل مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، خاصة وأن البرتغالي ما زال مصرًا على حصوله على الشرط الجزائي كاملا لفسخ تعاقده مع الفريق الأبيض.
وعاد الزمالك إلى التدريبات، مساء اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة.
وقاد مران اليوم أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي في ظل استقالة أسامة نبيه، ورحيل فيريرا.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد اتخذ قرارا رسميا برحيل البرتغالي فيريرا عن الجهاز الفني، في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الفريق في الوقت الحالي، وآخرها الخروج رسميا من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، عقد أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية مع المدرب البرتغالي؛ لإقناعه بالرحيل وديًا، إلا أن فيريرا تمسك بحصوله على المستحقات المالية كاملة.
ويتقاضى فيريرا 175 ألف دولار شهريًا، وفي حالة فسخ التعاقد من حقه الحصول على 3 أشهر كشرط جزائي، بجانب مستحقاته المالية المتأخرة التي تقترب من 4 أشهر.
وكشف المصدر أن نادي الزمالك يعاني من عدم توافر "سيولة دولارية" وفشل المجلس حتى الآن في تدبير راتب المدرب والشرط الجزائي بالعملة الصعبة، وهو الأمر الذي يفسر عدم الإعلان بشكل رسمي عن الرحيل.
وتابع: "سيعقد أمير مرتضى جلسة أخرى مساء اليوم الثلاثاء مع المدرب البرتغالي، على أمل الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، وفي حالة موافقة فيريرا على الرحيل بشكل ودي، سيتم عمل حفل تكريم يليق به".
من يخلف فيريرا في تدريب الزمالك؟
في نفس السياق، كشف المصدر عن وجود أزمة أخرى داخل أروقة النادي بسبب المدرب الجديد الذي سيخلف فيريرا في تدريب الفريق الأول لكرة القدم.
وانقسم المجلس إلى قسمين: الأول؛ يقوده سليمان وهدان القائم بأعمال رئيس النادي، والذي يرغب في تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق، بناء على رغبة مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي يقضي حاليًا عقوبة الحبس.
القسم الثاني يقوده أمير مرتضى منصور وخالد لطيف، ويرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية، خاصة وأن الموسم لم ينتهِ بعد، وما زالت هناك بطولات كأس مصر والسوبر المصري والبطولة العربية، ولذلك لا بد من التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي.
واختتم بأن حسم أمر مدرب الزمالك الجديد سيكون خلال الأيام الأربعة المقبلة، بعد التشاور مع مرتضى منصور في محبسه، وإما النزول عند رغبته في تعيين خالد جلال، أو التعاقد مع مدرب أجنبي.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيرة البنك الأهلي المصري مساء يوم الأحد القادم، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية.