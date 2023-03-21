آخر تطورات أزمة إنهاء عقد فيريرا والمدرب الجديد لنادي الزمالك

ما زالت أزمة إنهاء عقد المدرب جيسوالدو فيريرا تمثل "صداعًا" داخل مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، خاصة وأن البرتغالي ما زال مصرًا على حصوله على الشرط الجزائي كاملا لفسخ تعاقده مع الفريق الأبيض.

وعاد الزمالك إلى التدريبات، مساء اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة.

وقاد مران اليوم أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي في ظل استقالة أسامة نبيه، ورحيل فيريرا.